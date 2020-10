Los mariscadores endurecerán sus protestas con una marcha en coche por la comarca

0

La Voz de Galicia Carla Elías

Ferrol 15/10/2020 17:08 h

Tras una pancarta bajo el lema «Queremos seguir vivindo da nosa ría. Solucións xa!», los mariscadores de los tres pósitos de la ría, Ferrol, Barallobre y Mugardos, protagonizaron esta mañana la segunda jornada de las protestas que han iniciado al no conseguir una respuesta de la Consellería do Mar. Denuncian el «deterioro total» en el que se encuentra la zona. «Cada vez temos menos ameixa e aínda por riba apareceunos un parásito, perkinsus olseni. Chegouse a un acordo coa Consellería de que había que cerrar os bancos para que pasara o parásito e tiñamos que ir ao cese de actividade. Falamos co ISM (Instituto Social de la Marina) e deunos uns parámetros polos cales quedarían fora das axudas o 90 % dos socios de cada confraría», explica el patrón mayor de Barallobre, Jorge López.

Trataron de desatascar la situación con una reunión a tres bandas entre las cofradías, el ISM y responsables del gobierno autonómico, que no fructificó. «Entendimos que co que nos ofrecían quedamos todos fora. Creemos que a desaparición da ría de Ferrol é un problema grande e temos que poñernos de acordo, que entren tódolos socios. Todos os socios dados de alta na Seguridade Social e estean indo a mariscar teñen dereito a unha axuda se se para a ría», defiende López.

Por ello iniciaron un calendario de protestas por el que ayer se concentraron frente a la puerta de la Xunta en Ferrol. Para el próximo día 22 preparar una movilización en coche por la comarca. «Saíremos da Malata e pasaremos polos concellos de Ferrol, Narón, Fene e terminaremos en Mugardos», indica el responsable de Barallobre. Anuncian que endurecerán las medidas de presión si siguen sin respuesta. «Terminado isto, si seguimos sen resposta, teremos que mirar outras cosas para que nos podan atender dunha vez por todas», avanza López.

¿Qué requisitos deben cumplir para poder acceder las ayudas por el parón? «Para ir a un paro biolóxico a Unión europea non recoñece o marisqueo a pe. Na ría de Ferrol, temos as cuartas listas que é como si fora marisqueo a pe cunha embarcación auxiliar. Automaticamente quedariamos fora. No tema do ISM tes que ter unha actividade económica única durante os últimos doce meses e mirar si tes un período gastado. Moita xente está aínda no tema do covid-19 e cando houbo toxinas tamén se acolleu a el. Toda esa xente quedaría fora», detalla López.

Los representantes de los pósitos de la ría mantendrán mañana una reunión con el presidente de la Federación Galega de Cofradías y de la entidad provincial para buscar apoyos. «Non imos permitir que ninguén quede fora, ou entramos todos ou ninguén», reitera reclamando «solucións xa». «Levamos moito tempo con isto e se a xente non traballa os bancos, desaparecen», advierte. Como ejemplo, ayer tan solo salieron a trabajar once mariscadores de a pie y, a flore, cinco dentro de la ría.