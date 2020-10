Emilio Larraz: «Tenemos equipo para quedar entre los tres primeros del grupo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / la Voz 16/10/2020 20:21 h

Emilio Larraz (Zaragoza, 52 años) afronta su tercera campaña en el Racing. Llegó para ayudar al club a reverdecer viejos laureles, aunque no ha podido disponer de un equipo realmente preparado y competitivo para alcanzar la meta. «Cuando llegué solo había escombros, hubo que levantar el edificio», asegura el preparador, que ahora ve posibilidades reales de alcanzar el sueño. Espera una liga espectacular, en un grupo con mucho nivel, y lamenta que todos los aficionados, al menos de momento, no puedan disfrutarla. Asegura que el Racing tiene equipo para pelear por las tres primeras plazas de su grupo, aunque avisa. «Hay que empezar fuerte, todos los puntos son importantes, es verdad, pero hay margen de error. En 18 partidos habrá en juego 54 puntos, con 40 te puedes meter y eso significa que puedes fallar en cuatro o cinco partidos. Es importante no volverse loco». «El Racing estará con los mejores», vaticina.

_Los refuerzos han llegado a cuentagotas. ¿Cómo llega el equipo al comienzo de la liga?

_Hasta en las pretemporadas normales tienes la sensación de que te faltan cosas por trabajar. Además, es habitual que los jugadores se vayan incorporando al grupo poco a poco. Creo que la diferencia está es que es una liga a solo 18 jornadas, no puedes pensar en que el equipo vaya cogiendo el ritmo. Creo que se hizo un buen conjunto y que llegamos en condiciones de competir desde el primer día.

-¿Faltará compenetración por parte de los nuevos?

_Han llegado futbolista de mucho recorrido, con experiencia, que saben perfectamente como colocarse en el campo. Los mecanismos que yo les pueda contar, ya los han escuchado en todo su vida deportiva

_¿Cómo ve la temporada?

_Distinta. Todos los que estamos en el fútbol tenemos que estar tranquilos y seguir los parámetros habituales de que los equipos van a más conforme avance la temporada y que los puestos decididos se resuelven en las últimas jornadas, no en los primeros partidos de liga. Si no piensas de esta forma, puedes caer en una ansiedad excesiva o en un derrotismo si no vas bien en los primeros partidos o en una euforia excesiva si todo va bien. Yo soy de los que pienso que si tienes un buen equipo, como es nuestro caso, y si trabajas duro, en el deporte colectivo esos equipos terminan bien. Es verdad que este año la liga es en la mitad del tiempo, pero hay que ir partido a partido. Yo confío en el trabajo.

_¿Qué le parece este grupo?

_A priori, ya que hablamos de situaciones que desconocemos, que en nuestro grupo haya diez equipos muy competitivos, puede ser bueno porque puede haber un mayor margen de error, seguro que todos los equipos van a perder puntos, nadie los va a ganar todos. Sin embargo, este mayor nivel nos perjudicará en la segunda fase, ya que los puntos se guardan y puede ser una desventaja importante en referencia a rivales de otro grupo.

_¿Asume que la meta es el ascenso a Segunda?

_Desde el primer día que llegué al Racing, con el equipo en Tercera, sé que el objetivo es devolver al Racing al fútbol profesional. Los primero fue salir de Tercera, el año pasado el equipo no estaba preparado para pensar en un ascenso y ahora el club, tanto por potencial de plantilla, como por otros valores del equipo en otros departamentos, creo que empieza a estar preparado para ser aspirante al ascenso. Sin embargo, somos 102 clubes y solo habrá premio de ascenso para cuatro. Las dificultades son importantes, pero, nosotros, que nunca escondimos nuestros objetivos, ahora estamos en la hoja de ruta que nos habíamos marcado y hemos puesto la nave en marcha para que el Racing llegue a Segunda División. Estos tres últimos años no han sido en balde, empezamos desde los escombros y hubo que construir el edificio. Somos ambiciosos y estamos mejor preparador.

_¿Y el nuevo cuerpo técnico?

_Estoy agradecido a los que antes trabajaron conmigo, fueron víctimas de un club que se había quedado un poco parado, enfermo de nostalgia por todo lo que había pasado. Era necesario una regeneración y la llegada de este nuevo cuerpo técnico ayudará al Racing a llegar al fútbol profesional.

_¿Ve el Racing entre los tres primeros?

_Yo confío en el trabajo diario y en el potencial de mis jugadores. Sé que si las cosas discurren con normalidad, el Racing estará entre los mejores.