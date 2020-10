Victoria cómoda del Baxi en el estreno liguero con el Cortegada

0

El Baxi se hizo con la victoria del primer derbi gallego de la temporada en la jornada de debut de la Liga Femenina 2. Las ferrolanas se impusieron al Cortegada en un partido que dominaron desde el primer minuto y terminó con la mayor diferencia histórica de puntos, 65. Con su presión defensiva no dieron opciones a las arousanas. El primer cuarto arrancó con una gran defensa del Baxi forzando que el Cortegada agotase varias posesiones con tiros incómodos. Las visitantes no encontraron grietas en el equipo local y tampoco aprovecharon los únicos minutos de desacierto local con la pérdida de tres balones y dos faltas. El primer cuarto culminó con un premonitorio 21 a 9 que no haría más que incrementarse durante el resto de la tarde.

El Baxi siguió con la misma intensidad defensiva en el segundo cuarto, impidiendo prácticamente anotar al Cortegada, que sumó solo tres puntos en los primeros ocho minutos de este tiempo en el que anotaron tan solo seis. Esta intensidad compensó la falta de acierto de cara al aro de las de Lino López en algunas secciones fáciles del encuentro. El técnico visitante terminó siendo expulsado al ver la segunda técnica por continúas quejas desde el banquillo.

Con una ventaja que parecía ya insuperable tras un parcial de 15 a 0, las locales no bajaron los brazos y se lanzaron al ataque terminando de romper el marcador con dos excelentes triples consecutivos, uno desde casi siete metros de Laura Fernández y otro de Irene Garí para colocar el 37-12 en el marcador. El dominio era total y los equipos se fueron al descanso con 44-15 en el marcador.

La tónica no cambió en el regreso al parqué. Las visitantes no lograban encontrar el aro con facilidad y las locales llegaron a contar con cuarenta puntos de ventaja en el tercer tiempo que culminó 68 a 23. Leaupepe —de las mejores del partido con 19 puntos y 23 de valoración— metió los seis primeros puntos del cuarto y Natalia enchufó dos triples. En el último tiempo destacó la actuación de Aijanen, muy acertada bajo el aro para sentenciar una victoria cómoda por 94 a 29. La pívot Allen se fue hasta los 25 de valoración gracias a sus 11 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. «El ritmo defensivo que impusimos será una de nuestras claves esta temporada. No les dejamos jugar en ningún momento», valoró el técnico Lino López.

BAXI - 94

PTS 2P 3P TL RT AS MJ V

Fernández 6 0-3 2-2 0-0 4 4 21 13

Garí 8 0-2 2-3 2-2 5 2 24 12

Leaupepe 19 7-8 0-1 5-9 5 3 17 23

Aijanen 12 6-7 0-1 0-0 7 4 27 18

Allen 11 4-8 0-1 3-4 10 7 25 24

Cabrera 3 0-0 1-7 0-0 1 3 21 1

Mungo 0 0-3 0-1 0-0 3 0 11 -6

Benet 7 3-4 0-2 1-1 1 2 20 17

Natalia 12 1-1 2-5 3-6 1 1 14 11

Boquete 16 3-3 3-4 1-1 5 1 20 21

Total 94 24-38 10-27 16-21 42 27 200 134

Lino López (entrenador)

CORTEGADA - 29

PTS 2P 3P TL RT AS MJ V

Vicente 6 3-8 0-3 0-0 2 2 26 5

Loureiro 2 1-6 0-2 0-0 3 1 28 -3

Gómez 4 1-2 0-4 2-3 3 0 32 -1

Saric 6 3-8 0-0 0-0 5 0 26 0

Sedlakova 1 0-7 0-0 1-4 6 0 27 -5

Presas 3 0-3 1-3 0-0 0 0 12 -3

Castro 2 1-1 0-1 0-0 1 0 10 0

García 4 0-1 1-1 1-2 1 1 17 2

González 1 0-2 0-0 1-2 6 0 19 3

Montenegro 0 0-1 0-0 0-0 1 1 3 0

Totales 29 9-39 2-14 5-11 28 5 200 -2

Rubén Rodríguez (entrenador)

21-9 / 44-15 / 68-23 / 94-29 /

Árbitros: Roi Rilo y Martín Trasancos

Incidencias: Jornada dos de la Liga Femenina 2, aunque será la primera que se dispute ya que la jornada 1 fue suspendida sin fecha aún de celebración. El partido se disputó en el pabellón de A Malata ante 300 aficionados por las medidas preventivas del covid-19