David Rodríguez, más pólvora para el ataque del Racing

Jose Valencia

06/10/2020

David Rodríguez (Talavera de la Reina, 34 años) ha sido el fichaje sorpresa del Racing justo antes de que se cerrara el plazo del mercado estival. El toledano, que reside con su familia en Vigo, es un trotamundos del fútbol. Tras formarse en el Atlético de Madrid, ha pasado por el Ciudad de Murcia, Las Palmas, Salamanca, Celta (en varias etapas), Almería, Sporting de Gijón, Alcorcón, Osasuna, Numancia y Racing de Santander, su anterior club. Internacionalmente hasta hizo una parada en Suiza. Sus números son propios de un futbolista que lo ha dado todo en el fútbol: 427 partidos en Segunda, 14 en primera, 10 en Champions, 18 en la Copa del Rey y solo tres encuentros en Segunda B, con el Atlético de Madrid B, y cuando arrancaba su carrera. Ahora, trece años después, el proyecto del Racing le ha convencido de jugar, de nuevo, en la categoría de bronce del fútbol español.

El jugador agradeció, en su presentación, que el Racing confiara en él. «Que apuesten por mí y que dispongan de un proyecto ilusionante, fue lo que me ha convencido de aceptar esta oferta -dijo el delantero-, me da igual que sea en la Segunda B, no deja de ser fútbol. El proyecto del Racing me llamó la atención, además sé que es solvente. Yo me he enfrentado al Racing en la Segunda A y no hace tanto tiempo. Yo vengo con ilusión, con ganas de ayudar a devolver a este club a la Liga de Fútbol Profesional».

Firma por una campaña, aunque, si las cosas van bien, le gustaría seguir más tiempo. «Lo hablamos a la hora de firmar en contrato, para qué hipotecarnos con más años. Aunque yo espero que todo vaya bien y seguir aquí más años».

Vive en Galicia y conoce perfectamente al Racing, aunque además tuvo las buenas referencias de Dani Abalo, con quien coincidió en el Celta.

David Rodríguez también habló de su forma física, un tema importante ya que la liga en la Segunda B arrancará dentro de once días. «Estuve jugando con el Racing de Santander y la liga en la Segunda División acabó muy tarde. Desde entonces no he estado parado, tengo un preparador físico que me ayuda. Espero estar en forma para arrancar la liga».

¿En Galicia, quién no conoce a Joselu?

El futbolista toledano compartirá vestuario con Joselu, uno de los mejores delanteros de toda la Segunda B, ya que así lo demuestran sus números. «Quién en Galicia no conoce a Joselu -dijo David Rodríguez- es un goleador muy contrastado. Yo creo que nos podemos compenetrar muy bien y ayudarnos mutuamente en el terreno de juego».

El manchego/gallego también habló de nuevo formato de la Segunda B y, como muchos otros futbolistas, no dudó en opinar que le parece muy atractivo. «Creo que será una competición bonita, aunque no solo para los jugadores, también para los aficionados, ya que no hay lugar a la relajación y todos los puntos valen. Todo se decide en 18 jornadas, por lo que será una competición de una gran exigencia. Hay que jugar al máximo todos los partidos de liga».

Aunque todos los futbolistas prometen entrega y, en muchas presentaciones hasta besan el escudo nada más llegar, en el caso de David Rodríguez transmite confianza. En todos estos años ha sido un profesional del fútbol y seguro que llega para trabajar y echar una mano para que el Racing puede reverdecer viejos laureles. «He seguido el Racing, sé que tocó fondo, pero ahora va hacia arriba», señaló.