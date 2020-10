Héctor Souto: «La agresión de Pepe a Casquero fueron diez partidos de sanción, y a Hélder le meten trece»

0

05/10/2020

Pocas horas antes del comienzo de la liga en Primera División se hizo pública una sanción de trece partidos para los futbolistas Pol Pacheco, de ElPozo Murcia, y el burelense Hélder Gonçalves, de O Parrulo. Una castigo que se debe a una supuesta deuda económica con un representante y que causa un profundo malestar en ambas entidades, ya que les ocasiona un notable perjuicio deportivo al perder a un futbolista sin margen para sustituirlo.

Hélder ya no pudo participar en el debut de su equipo, que empató a dos contra el Zaragoza en A Malata. A su ausencia se refirió en la rueda de prensa posterior su entrenador, Héctor Souto: «No sé si es justo porque a nivel judicial no soy un experto, pero correcto creo que no es. Es algo administrativo, externo al juego, y se le está privando al jugador de poder participar, que puede ser entendible, pero también afecta al club que se queda sin margen de maniobra».

El estratega ferrolano recurrió a un ejemplo en el ámbito futbolístico para explicar que el castigo le parece excesivo: «La agresión de Pepe a Casquero fueron diez partidos, y aquí estamos hablando de trece». «Trece partidos es que debe de ser una cantidad económica muy, muy importante. Al margen de que tampoco sabría decir si lo económico puede influir en lo deportivo», matizó.

Los servicios jurídicos de O Parrulo trabajan en un asunto que consideran personal, y que se debería a una deuda que el futbolista de origen caboverdiano habría contraído con su antiguo representante durante su etapa en el Pescados Rubén Burela. «Espero que consigamos una rebaja, pero el daño ya está hecho porque hoy [por el sábado] no ha podido participar ayudándonos en defensa», subrayó Souto sobre el potente cierre de 24 años, que cumple su segunda temporada en Ferrol tras formarse en la base laranxa.