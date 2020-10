El abogado de un acusado que va a ser juzgado en la Audiencia comenta en la sala que el hombre está a la espera de una PCR

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 05/10/2020 13:59 h

Esta mañana quedó constituido en la Sección Primera de la Audiencia de A Coruña el jurado popular que se encargará de dictar el veredicto sobre unos hechos supuestamente ocurridos en el partido judicial de Ferrol en junio del 2018 y de los que se acusa a un hombre cuya identidad responde a las iniciales D.R.R., para el que la Fiscalía solicita la pena de siete años y nueve meses de prisión. En el transcurso del acto, su abogado defensor manifestó en la sala que el acusado, cuya declaración está fijada para mañana, martes, está pendiente de una prueba de PCR para determinar si está afectado de coronavirus. Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de momento no se ha decidido nada sobre la suspensión del juicio, porque no existe constancia documental de lo indicado por el letrado defensor. En todo caso, y teniendo en cuenta que su interrogatorio no estaba prevista hasta este martes, se esperará hasta ese momento para tomar una decisión, en base a que se presente o no un certificado de que el acusado está a la espera de la PCR.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la madrugada del 15 de junio del 2018, cuando, supuestamente, tras mantener una discusión telefónica con su expareja, se personó en su domicilio. Según el escrito de la Fiscalía, la mujer se negó a abrirle , pero él propinó una fuerte patada a la puerta, fracturando la cerradura y logrando acceder al interior. Una vez dentro de la vivienda, mientras ella le pedía insistentemente que se marchase, cogió un cuchillo y se lo aproximó a la mujer, al tiempo que la amenazaba de muerte. Además, llegó a agarrarla en dos ocasiones por el cuello y cuando ella se encontraba cerca de una puerta la empujó violentamente, causándole una herida inciso contusa en la región nasal.

El MInisterio Fiscal solicita para el acusado la pena de siete años y nueve meses de prisión por un delito de allanamiento de morada, otro de amenazas y un tercero de lesiones agravadas.