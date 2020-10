O Parrulo arranca una temporada que se presenta muy complicada

0

La Voz de Galicia Jose Valencia

ferrol / la voz 03/10/2020 04:00 h

O Parrulo Ferrol inicia su cuarta temporada consecutiva en la élite nacional en su cancha de A Malata, en donde a las cinco de la tarde se enfrentará al Emotion Zaragoza, partido ofrecido en directo por la TVG (2). Arranca para los ferrolanos una temporada que se presenta complicada, una carrera de obstáculos para la que no podrán contar con su gran valor, su incondicional afición.

El futuro no se presenta halagüeño, aunque poco a poco las cosas se van solucionando. Los jugadores exigían test para tener una mayor seguridad y los 200.000 cedidos por la Federación Española de Fútbol para los clubes no profesionales de fútbol y fútbol sala, podría solucionar este tema. También se está pendiente de que la Xunta, tal y como solicitó el club, permita en el pabellón de A Malata una afluencia superior a esos 300 privilegiados que han podido disfrutar de los amistosos y del encuentro de la Copa Galicia ante el Burela.

Los ferrolanos necesitan a su afición, no solo por su aliento en el terreno deportivo, sino porque ellos también son los que sostienen económicamente al club. O Parrulo volverá a contar con el presupuesto más humilde de la categoría, propiciado no solo por la falta de la aportación de su masa social y entradas de público, sino por su mal endémico, la ausencia de un patrocinador.

Héctor Souto dispone de parte del bloque con el que la pasada temporada se hizo una gran labor, aunque se han marchado jugadores importantes como Saura o el portero Chemi, que rindieron a un gran nivel. Los nuevos refuerzos todavía han mostrado muy poco, aunque el club confía en que darán la talla.

Al equipo no le fue bien en la pretemporada, al margen de los resultados, la imagen ofrecida por el equipo no fue buena. Mal en defensa y falta de pegada. Sin embargo, el equipo ha disputado estos partidos sin Adri, su gran estrella y un jugador que marca diferencias. Adri podría disponer hoy de sus primeros minutos, aunque es duda. Si juega, es evidente que todavía no podrá hacerlo al cien por cien.

Un rival muy renovado

Los ferrolanos afrontan esta primera jornada de liga frente a un Zaragoza muy renovado tras la llegada del técnico David Marín. Han incorporado al equipo a seis nuevos jugadores y el objetivo del club en este arranque de la competición, tras los apuros de la pasada campaña, es el de no pasar apuros para la permanencia. El nuevo técnico también tiene un duro trabajo por delante, adaptar a los nuevos y formar un equipo.

Este año participan dos clubes más de lo habitual, ya que en la pasada campaña no hubo descansos, aunque las plazas de descenso esta campaña son tres y el cuarto por la cola tendrá que disputar un play off de permanencia.

Esta Primera División de fútbol sala español, La Mejor Liga del Mundo, arranca en medio de un rebrote por la pandemia por el covid-19 y con todo el mundo cruzando los dedos para que no haya positivos que obliguen a la suspensión de algún partido o de la propia competición.