Hélder, jugador de O Parrulo, sancionado con trece partidos

Ferrol 03/10/2020 22:01 h

El caboverdiano Hélder Gonçalves Semedo no pudo estar con sus compañeros en este arranque de liga frente al Zaragoza. La Federación Española de Fútbol, que es quien organiza ahora el fútbol sala, le ha impuesto una sanción de trece encuentros por una supuesta deuda con un representante. O Parrulo conoció el castigo apenas 24 horas antes de que se disputara este primer encuentro de liga contra el Zaragoza. Llamó a la Federación para solicitar la cautelar pero no se la dieron, por lo que el jugador no pudo jugar.

Los servicios jurídicos del club ya trabajan en este tema. O Parrulo es ahora el club perjudicado, cuando es un tema privado entre el jugador y su representantes, que además ya viene de atrás, de cuando Helder era jugador del Pescados Rubén de Burela.

Además de Helder, la Federación también ha sancionado con trece encuentro a Pol Pacheco, jugador de ElPozo.