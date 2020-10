«Mathias Acuña es un jugador muy picante, de esos que no dan una por perdida»

0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / la Voz 01/10/2020 21:12 h

Yeferson Quintana conoce a Mathias Acuña, otro futbolista uruguayo que el Racing trata de traer a Ferrol para reforzar el equipo verde. «Lo conozco, nos hemos enfrentado hace poco en un partido frente al Wanderers, que es el club es el que está él. Es un delantero muy picante, como decimos nosotros, que no deja una por perdida. En ese partido me calenté con él, porque estaba muy intenso. Le tuve que tirar un pelotazo y le dije que no corriera más, que ya me tenía harto de correr. ¡Para un poco! le dije. Son cosas que pasan y que se dicen en los partidos», señaló.

A la hora de hablar del espejo en el que se mira citó a Diego Godín. «Es un referente, el capitán de la selección de fútbol uruguaya -indicó-, aunque también me gusta un compañero contra el que he jugado en contra, Josema. Sin embargo, siempre me ha gustado Pablo Montero, que ha marcado una línea muy fuerte en Uruguay».