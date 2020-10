Maia, rastreadora de la Armada: «Nos dicen: 'Ah, eres militar, pues muchas gracias por lo que hacéis'»

0

La Voz de Galicia Manuel Arroyo

Ferrol 02/10/2020 19:15 h

El pasado mes de agosto, la marinero permanente Maia (Bilbao, 1977) recibió el primer curso impartido por Defensa para formarse como rastreadora del covid-19. Le siguió otro de la Xunta de Galicia, por videoconferencia. Junto a ella, otros 400 profesionales de la Armada —60 en Ferrol— adquirieron los conocimientos necesarios para ponerse a disposición del Sergas. «Fue una formación difícil», asegura Maia desde su puesto en el local habilitado para los rastreadores en el Arsenal Militar. «El primer día estuvimos muy nerviosos. Todos en general. Pero sobre todo yo, porque no sabes como te va a recibir la gente», relata. Ahora, tras una semana de incesantes llamadas —unas 50 por operador en cada turno— el engranaje ha cogido ritmo a la par que los militares «estamos recibiendo agradecimientos y muy buen trato» al otro lado de la línea telefónica. «Hay excepciones, pero nos dicen: ‘ah, eres militar, pues muchas gracias por la labor que estás haciendo'. La verdad es que se siente uno bien», dice la marinero de la 31.º Escuadrilla.

¿Cómo se llega al puesto de rastreador? Maia es voluntaria: «Viendo como está todo... tengo hijos, tengo miedo, y pensé que lo más correcto sería poder sentirse útil de alguna manera». Los militares como ella estudiaron los procedimientos de rastreo y los principios de actuación. Pero lo que percibe el ciudadano es el contacto en una primera llamada, a menudo, inesperada. Luego recibirán ocho más de seguimiento, aunque no tiene por qué coincidir con el mismo rastreador, ya que lo asigna aleatoriamente el programa informático antes de cada consulta. «No sabemos adónde ni a quién estamos llamando. Ayer estuve hablando con un convento de monjas en Santiago. Lo sé porque me lo dijo la persona que contestó. Pero también llamo a Ourense, a Lugo… No se limita al área sanitaria de Ferrol, es lo que determine el programa de la Xunta», indica la militar, que una semana después de iniciar su nueva encomienda ya dibuja los perfiles de los contactos: «Las personas mayores se sueltan a hablar, nos cuentan sus problemas. En cambio con la gente joven vamos rápido». Maia seguirá al menos hasta diciembre al otro lado de la línea.