Fortaleza uruguaya para el Racing

Jose Valencia

01/10/2020

Yeferson Quintana (Uruguay, 24 años) es un defensa central de 1,93 metros, que defenderá la camiseta del Racing la próxima temporada. Llega cedido por un año del Peñarol de Montevideo, un clásico del fútbol sudamericano, que le acaba de renovar el contrato para las tres próximas campañas. Yeferson fue presentado por el presidente del Racing, quien destacó su predilección por los defensas uruguayos. «Sois comprometidos, fuertes pero nobles», señaló.

El jugador asegura que está contento con el paso que ha dado. «Estoy contento de estar en Ferrol, vengo a sumar, a ser un granito de arena más en el equipo. He encontrado una institución que me dio la bienvenida y me encontré como si estuviera en Uruguay. Solo puedo estar agradecido por el trato recibido. También encontré una ciudad muy bonita. En lo deportivo insisto en que vengo a sumar y también a aprender. Quiero lo mejor para mí, pero también para el Racing».

«Vengo a préstamo por un año, ya que renové mi contrato con el Peñarol para las tres próximas temporadas. Vengo ilusionado, a todos los uruguayos nos gusta la liga española. Trataré de hacerlo lo mejor posible para quedarme aquí el mayor tiempo posible», añadió

Sobre su forma de jugar, el defensa no pudo ser más claro. «Dentro de la cancha para mí no existen los compañeros. Tengo que hacer un trabajo y lo hago de la mejor manera. Al final del partido te puedo dar un abrazo y pedirte disculpas por lo que pasó en el campo. Mi carácter es medio fuerte y se nota en la cancha».

Tras ver al equipo en el amistoso frente al Coruxo destaca que le gustó lo que vio. «Vi el partido con los brasileiros Nathan y Elsinho. Sabíamos que el equipo llevaba sin disputar partidos seis o siete meses y para todos fue un arrancar de nuevo. A nosotros también nos pasó en Uruguay, después del confinamiento no era lo mismo, ya que habías estado en casa y sin entrenar. Sin embargo, yo vi bien al equipo. En el primer tiempo he visto que se hizo un gran trabajo en la presión. Los compañeros me parecieron un equipo bien unido».

Sobre la próxima temporada dejó patente que sabe lo que le espera. «Es como en el Apertura en mi país, hay que sumar el mayor número de puntos para estar arriba».

Viene en forma y espera que mañana ya pueda disponer de sus primeros minutos.