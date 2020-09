Nathan Palafoz: «Lo que me convenció para venir al Racing fue su proyecto deportivo»

0

La Voz de Galicia

Ferrol / La Voz 21/09/2020

El Racing apuesta por un talentoso delantero brasileño, Nathan Palafoz, de solo 21 años, para reforzar el ataque y tener más argumentos en ataque que los goles de Joselu. Palafoz es el primero de los cuatro o cinco jugadores extranjeros que el Racing planifica fichar para reforzar al equipo y pelear por el objetivo del ascenso de categoría.

Palafoz es un jugador de 1,87, con un físico privilegiado, que ha marcado muchos goles en Brasil. En la pasada liga, con el equipo sub-21 del Corinthians, hizo 30 dianas en 54 partidos. Sin embargo, es un futbolista joven y necesitará adaptarse al nivel al que se juega en la Segunda B española. El Racing confía en que pueda ayudar y de ahí su incorporación. El Corinthians también tiene depositadas en él buenas esperanzas, de ahí que le renovara el contrato por dos campañas más.

El brasileño todavía no entrenó con el grupo, le falta pasar las pruebas PCR, aunque pudo conocer a los que serán sus compañeros y también al entrenador, Emilio Larraz. «He sido mi primer contacto con el club —dijo— y me ha gustado mucho todo, desde las instalaciones al campo de entrenamientos. También he conocido a los que serán mis compañeros, me preguntaron sobre mi forma de jugar y mi anterior club. También el entrenador se interesó por mí y por como había sido mi viaje a España».

Viene ilusionado y con ganas. «Espero rendir bien —señaló— y responder a las expectativas que este club ha depositado en mí. Mi intención es ayudar a que este club gigante, con mucha historia detrás, vuelva a la categoría que se merece. Estoy contento de estar aquí».

El proyecto que le presentaron fue lo que le ayudó a decidirse a aceptar la cesión y venir a jugar a España. Explica que es un goleador nato, aunque trató de dejar patente que no es el delantero que juega arriba estático, indicó que se mueve mucho en toda la parcela ofensiva.

Sabe que necesitará un período de adaptación, pero no se muestra preocupado. «Sé que el fútbol que se juega en España es mucho más intenso que el de Brasil, aunque con la ayuda de mis compañeros, seguro no tendré mayores problemas para adaptarme», indicó.

La lesión está olvidada

Hace tres años, el jugador se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla, aunque dice que todo está olvidado. «La lesión fue en el 2017 —explicó—, pero ya me he recuperado al cien por cien. Desde entonces he vuelto a jugar y no me ha vuelto a dar problemas».

Aunque todavía queda algo menos de un mes para que arranque la temporada en la Segunda B (18 de octubre), el delantero de Río de Janeiro asegura que llega en forma. «Estaba entrenando con mi equipo, por lo que vengo bien físicamente y listo para jugar».

El jugador, por lo tanto, podrá aprovechar el tiempo que resta antes del arranque del campeonato para entrenar con sus compañeros y adaptarse a la forma de jugar del equipo.