José María Criado es partidario de la reforma de la Segunda B porque «tal y como está ahora es ruinosa»

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 21/09/2020 20:03 h

El presidente del Racing es partidario del nuevo proyecto para cambiar la categoría de bronce del fútbol español. «Sobre la Segunda B me han preguntado mucho —explicó Criado, incluso desde una emisora en Orlando, Estados Unidos— y siempre digo lo mismo, que la Segunda B, tal y como está, es una categoría ruinosa, muy mala. Además, de 80 clubes participantes, que solo asciendan cuatro es menos del 5%. Llevamos años hablando de la reestructuración, aunque siempre se queda en agua de borrajas. Finalmente, se ha tomado la decisión de afrontar la reestructuración y parece que a nadie le gusta. No cabe duda de que puede que no sea la mejor, aunque es un paso adelante. Es importante que los equipos de cierto nivel puedan estar en una Segunda B de nivel. Nosotros, en esta categoría, hemos tenido que ir a jugar a campos que muchos de Tercera de Galicia eran mucho mejores. Con hierba sintética desfasada, los vestuarios fuera del campo, etcétera. Olvidémonos de Primera y Segunda, la Segunda B es la máxima categoría que la Federación Española de Fútbol, de ahí que para la próxima temporada, el nombre de la nueva categoría será Primera División de la Federación Española de Fútbol».

Pepe Criado añade que para subir a la Segunda A o meterse en esa Primera División de la Federación, el Racing dispondrá de un presupuesto extraordinario para conseguir los objetivo. «Pido a todo el mundo, que todos rememos en el mismo barco».

Aforo del 70% de A Malata

El presidente del Racing también indicó que el club trabaja en una campaña de abonados para la próxima temporada de liga. «Tenemos un estadio con capacidad para 12.000 espectadores y estamos estudiando la posibilidad de solicitar a la Xunta de Galicia que nos permita llegar a un aforo del 70% de la instalación deportiva. De esta forma, daríamos cabida a todos nuestros abonados y todavía dispondríamos de localidades de público para poner a la venta».