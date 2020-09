0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 18/09/2020 17:28 h

El extremo zurdo Dani Nieto y el defensa central Jon García dejaron claro en su presentación su apuesta por el Racing. Ambos se muestran convencidos de que el nuevo proyecto verde puede acabar bien y asumen el reto de pelear por el ascenso a la Segunda División. Aunque puede parecer raro, ya que parece una temporada atípica, los dos dijeron que les gusta el nuevo formato de la categoría y aseguraron que la próxima campaña en la Segunda B puede resultar muy entretenida y competitiva.

«Lo que me gusto, desde el primer momento —explicó Dani Nieto— fue el interés que mostró el Racing hacia mí. Por la experiencia que tengo como futbolista, creo que es lo más importante, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Yo soy de los que pienso que al equipo que vaya tengo que estar contento y a gusto y eso no notas cuando se pusieron en contacto conmigo. En cuanto a los objetivos, habrá que ir paso a paso, aunque será bonito luchar por el ascenso de categoría, que es lo que queremos todos».

El jugador mallorquín habló también de su experiencia: «Desde los quien años todo mi vida ha discurrido en el fútbol español, lo que pasa es que en la pasada temporada me tuve que marchar a Sudamérica. Salía de una lesión y además busqué otros objetivos. Ahora estoy de vuelta en España y trataré de hacer un buen papel a nivel individual y ayudar al equipo todo lo posible».

Aunque ha jugado en Primera División con el Éibar y en varios clubes en la Segunda, no le importa bajar a Segunda B: «Son momentos diferentes y son cosas del fútbol. Hace dos campañas tuve una lesión y estuve ochos meses en blanco y salí a Sudamérica, hicimos un buen papel allí, ganamos lo equivalente a la Copa de la UEFA en Europa, aunque sí que es verdad que no tuvo repercusión en Europa. Sin embargo, ahora estoy aquí. No hay que pensar en ello, las cosas en el fútbol son así. Un día estás en Primera y otro un poco más abajo. Yo estoy contento por estar en Ferrol y de poder ayudar al Racing a luchar por el ascenso».

La lleva una semana en el Racing y en la ciudad y asegura que se encuentra bien: «Con los compañeros me encuentro genial, la ciudad es pequeña pero la gente es amigable y humilde. Las sensaciones son buenas. Estoy entrenando individualmente con el preparador físico para ponerme a tono y llegar en las mejores condiciones al arranque de la liga».

Sobre la segunda B, asegura que le gusta el nuevo formado: «La nueva Segunda B me parece bien, creo que será muy competitiva. Está pensada para que desde el primer momento haya que luchar en todos los partidos».

Por último, indicó que no tenía muchas referencias del Racing: «Personalmente no conocía a ninguno de mis compañeros, aunque sí me había enfrentado a alguno de ellos».

Una espina clavada

Jon García ya lo conoce casi todo del Racing, desde buena parte de los compañeros y al entrenador. «Estoy contento por estar aquí —dijo—, el año pasado me quedó una espinita clavada por no haber podido acabar la temporada. Ya estoy aquí, otra vez, con muchas ganas y espero que sea un año bonito para todos».

Asegura que, tras dejar la Ponferradina, tenía otras cosas, aunque indicó. «Mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer. Aquí estuve a gusto, me encontré muy bien y me sentí valorado. Para un jugador estas circunstancias son un plus. Yo sabía que el míster me quería, por eso, cuando salí de Ponferrada hablé con el Racing y todo se concretó pronto. Estoy contento de volver y deseando de que arranque la liga».

Asume los retos que se marca el club. «Está en marcha un buen proyecto y el club quiere dar un paso adelante. Tendremos que salir a ganar desde el minuto cero y tiene que verse que estamos un paso por encima. Si queremos luchar por algo bonito tiene que verse en cada partido».

Del nuevo sistema de competición solo tiene buenas palabras: «Mi opinión es la categoría será bonita. Encima, estamos en un grupo que va a ser vistoso, no nos podremos relajar ni un momento y en el que tendremos que jugar muy concentrados. Nosotros también tenemos que saber manejar este tipo de partidos. Cuando acabe la primera fase espero que el Racing pueda estar entre los tres primeros».

Sin embargo, no ve al Deportivo como el claro favorito del grupo: «Todos somos buenos equipos, aunque luego hay que demostrarlo en el verde. Cuando ascendí con la Ponferradina, la Leonesa tenía una plantilla espectacular, pero al final no se metió en el play off. Hay que jugar todos los partidos, van a ser muy igualados».

Destaca que se encuentra bien y que la lesión está superada.