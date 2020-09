El naval clama contra el año en blanco que se avecina en Ferrol

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 11/09/2020 19:40 h

Tras la partida, a principios de mes, del buque de aprovisionamiento Supply, con destino a Australia, en el astillero ferrolano únicamente queda en construcción su gemelo, el Stalwart. Está, además, en su fase final de fabricación, por lo que en pocos meses, la paralización de la antigua Bazán será un hecho. «O segundo AOR vaise entregar en marzo do ano que ven. Entraremos en subactividad toda a plantilla de Navantia e toda a industria auxiliar será despedida», ha advertido este viernes el presidente del comité de empresa de Navantia, Javier Galán. Junto con los delegados de los comités de empresa de las factorías de Ferrol y Fene y de las compañías auxiliares protagonizaron una caravana automovilística hacia A Coruña, que finalizó con una entrevista con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

El máximo portavoz de la plantilla de la antigua Bazán advirtió de que si el Ejecutivo no garantiza carga de trabajo para el astillero ferrolano, unos 3.000 empleados de compañías auxiliares podrían pasar a engrosar las listas del paro, ya que hasta principios del 2022 no dará comienzo la fabricación de las cinco fragatas F-110 para la Armada española. Los sindicatos reclaman la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento en combate (AOR, en sus siglas en inglés) y de ahí que pidiesen al delegado del Gobierno que gestionase una entrevista con el Ejecutivo central para intentar arrancar ese compromiso. «Non queremos o AOR por un capricho, sinón porque a Armada solicitou ao Goberno a posibilidade de dar de baixa un e fabricar un novo, pero nós si nos dan outro tipo de buque, que encha de carga de traballo, fundamentalmente aos compañeiros da industria auxiliar para que non volvan ingresar nos listados do paro, tamén nos vale», subrayó Galán.

«Á defensiva»

El presidente del comité de Navantia Ferrol aseguró que el delegado del Gobierno los recibió «un pouco á defensiva no senso de decir que para que queremos unha reunión co Goberno cando él é o representante en Galicia e cando a presidenta de Navantia tamén é parte do Goberno», aunque finalmente accedió a gestionar el encuentro con algún representante del Ejecutivo central.

Los portavoces de la plantilla de Ferrol insisten en conocer de primera mano cuáles son los planes que maneja el Ejecutivo, no solo para el astillero, sino también para la planta de Fene y para la fábrica de Turbinas. Galán afirmó que, «pese a que temos a fábrica do sector máis importante que pode haber en Galicia, esta dirección está intentando minorizala e deixala morrer».

Por otro lado, aunque admitió que la antigua Astano cuenta con ocupación hasta el verano del 2022 -acaba de firmar un contrato para la fabricación de 62 jackets para el parque de eólica marina de Iberdrola en Francia-, reclamó una verdadera apuesta de la compañía por las instalaciones, ya que ese mercado está siendo ejecutado casi en su totalidad por empresas auxiliares.

Inversiones en marcha

Por otro lado, los trabajadores también reclaman que se acometa la prometida transformación de la factoría ferrolana. «Losada falounos da inversión de cen millóns para o taller de bloques en Ferrol, pero iso ten que vir acompañado da construcción dun dique cuberto», afirmó Galán, al mismo tiempo que recordó que los portavoces de los trabajadores firmaron en el 2018 un plan de futuro que contemplaba una serie de inversiones en los distintos centros «e finalizamos 2020 e non sabemos absolutamente nada».

El delegado del Gobierno apela a fondos europeos para dotar de trabajo a la ría

Javier Losada aseguró, tras el encuentro mantenido con los representantes de los comités de empresa de Navantia Fene y Ferrol, que trasladará a la dirección de la empresa pública la posibilidad de optar a fondos europeos para poder garantizar carga de trabajo en las instalaciones de la ría ferrolana. Losada afirmó que la empresa que preside Susana de Sarriá tiene «capacidad para presentar proyectos a la propuesta que haga el Gobierno de España para el uso de los fondos europeos destinados a modernización de tecnología, innovación y digitalización, que forman parte de los 140.000 millones de euros que recibirá España».

Además, subrayó los encargos que tienen actualmente las plantas de la ría ferrolana: la fabricación de 62 jackets para Iberdrola y las cinco fragatas F-110 para la Armada española. En relación a este último encargo, afirmó que «supone una oportunidad para que la comarca de Ferrol pueda acoger nichos de excelencia tecnológica, de nivel de conocimiento elevado, que pueden ser un proyecto de futuro a medio y largo plazo».

Incentivos

El encuentro se produjo en un día en el que la Unión Europea dio a conocer que había concedido a España fondos por valor de dos millones de euros para recolocar a medio millar de trabajadores del sector naval de Galicia que perdieron su empleo en los últimos años. Entre ellos, algunos pertenecen a empresas ubicadas en la comarca ferrolana, de acuerdo con la información divulgada por la UE. Las ayudas servirán para la búsqueda de una reinserción laboral rápida y asesoramiento laboral.