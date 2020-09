Las cofradías alertan de la caída en picado de la productividad

0

La Voz de Galicia Manuel Arroyo

Ferrol 12/09/2020 14:04 h

La ría de Ferrol apenas produce ya almeja autóctona. Lo alertan de nuevo los patrones mayores de las tres cofradías de la zona: la de Ferrol, la de Barallobre (Fene) y la de Mugardos. El responsable de este último pósito, Jesús Pérez, asegura que la almeja babosa, «que es el motor de la ría», «parece que se extingue». Es una problemática que asfixia a los profesionales del sector. Cada año más. En Barallobre, por ejemplo, la última extracción de este tipo de bivalvo se quedó en cuatro kilos, cuando una jornada normal tendría al menos que multiplicar por diez esos resultados. «O mar non está funcionando», subraya el patrón mayor de los mariscadores feneses, Jorge López. Idéntico resultado obtuvieron los mariscadores del pósito ferrolano. «Sacamos ocho kilos cuando una jornada con el banco de As Pías abierto podría ser perfectamente de 200 kilos», indica Isabel Maroño, patrona mayor de Ferrol, que recalca que «tenemos que buscar una solución a este caos. Queremos vivir del mar, no de subvenciones».

Desde las cofradías urgen a un paro biológico que permita estudiar en profundidad la problemática, «algo que reiteramos desde hace años», incide Maroño. «Hay que buscar las causas y regenerar los bancos», recalca su homólogo mugardés, porque «estamos baixo mínimos históricos», abunda el patrón de Barallobre.

Ante esta situación de enquistamiento que revierte en una crisis cada vez más profunda, las cofradías se movilizaron los últimos días frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol. Esta mañana lo hicieron en la Casa del Mar de A Coruña, donde secundaron una concentración a partir de las once de la mañana. «El Gobierno nos prometió hace dos años un estudio integral de la ría y no hemos tenido aún respuesta», critica Maroño. Los patrones insisten en que no se puede trabajar en «bancos enfermos», porque la actividad extractiva empeorará su ya delicada situación. El Concello de Ferrol apoya las reivindicaciones del colectivo.

A esta actividad se dedican cerca de 500 profesionales en la ría, pero solo una cuarta parte están yendo a faenar ante la escasez de producto. «En la ría de Ferrol se está viviendo de la almeja japónica, una especie foránea», alerta la patrona mayor. «Y gracias», apostilla.

El estudio pendiente

La Consellería do Mar, consultada al respecto, indicó que «se está a facer un seguimento intenso da ría para ver a evolución da poboación de ameixa ante a baixada da produción dos últimos tempos. Nese seguimento detéctase no banco das Pías unha alta presenza do parasito Perkinsus olseni, que afectou á ameixa provocando unha mortalidade extraordinaria na primavera». El departamento que dirige Rosa Quintana destaca las «distintas accións para a mellora dos bancos da ría, que contan cun investimento de 800.000 euros». En cuanto al estudio del Cedex que anunció la Delegación del Gobierno a las cofradías, la Consellería esgrime que «semella que aínda non se iniciou».