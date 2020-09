El concierto de James Rhodes en Ferrol se aplaza de nuevo al 10 de abril

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 10/09/2020 14:20 h

El concierto que el pianista británico James Rhodes iba a ofrecer en Ferrol el próximo día 19 de septiembre ha sido aplazado para el 10 de abril del próximo año. Es la segunda ocasión en que esta actuación experimenta una demora, después de que la pandemia obligase a retrasar la fecha inicialmente prevista para marzo.

El Concello de Ferrol ha informado de que las entradas ya adquiridas serán igualmente válidas para el concierto del próximo año. «Todas as persoas que as adquiriron a través de Ataquilla.com recibirán un correo electrónico cos pasos a seguir no caso de que desexen devolvelas, sempre antes do 24 de setembro. Polo contrario, as entradas mercadas no despacho de billetes do Teatro Jofre poden devolverse aí mesmo de martes a venres de 11 a 13 horas e de 18 a 20 horas, tamén antes do 24 deste mes», explican fuentes municipales.

El músico británico, afincado en Madrid y uno de los mayores perseguidores de los abusos infantiles, incluyó a Ferrol en su gira para conmemorar los 250 años del nacimiento de Beethoven.