Sentimientos enfrentados en el primer día de la vuelta al cole

La Voz de Galicia Beatriz Antón Ana F. Cuba

Ferrol 10/09/2020 13:21 h

La vuelta al colegio se ha vivido esta mañana en los colegios de Ferrolterra con sentimientos enfrentados. Con mucha alegría entre los niños y profesores al poder reencontrase tras seis meses alejados de las aulas, pero también con algunas ausencias por la huelga, críticas de Anpas y sindicatos por considerar insuficientes las medidas adoptadas y mucho «respeto» ante el covid-19.

«Estoy viviendo este día con tranquilidad, pero también con incertidumbre porque esto es como una lotería y es posible que haya muchos contagios. Los que más me preocupan ahora son los abuelos y por eso a partir de hoy solo nos vamos a reunirnos con ellos en sitios abiertos», decía Alba poco después de dejar a su hijo en el Cruceiro de Canido. Precisamente este colegio fue uno de los que esta mañana ha querido mostrar su rechazo a las medidas adoptadas a través de una acción conjunta de los maestros, que decidieron recibir a los alumnos vestidos de negro y con un cartel reivindicativo pegado a su camisetas en el que se podía leer: «Estamos pol@s nen@, non co protocolo». «Apoyamos las reivindicaciones que se plantean con la huelga, pero decidimos venir por los niños y por las circunstancias tan especiales de esta vuelta al cole. Además, los servicios mínimos establece casi un profesor por aula, así que sí o sí teníamos que venir», comenta Mónica, un veterana maestra para lo que más duro de este primer día de clase ha sido «no poder achuchar» a los pequeños.

Un positivo y tres docentes aislados en Cristo Rey

No lejos de allí, en el colegio Cristo Rey, la vuelta a las aulas se ha vivido con normalidad y mucha tranquilidad después de que en días pasados una profesora diese positivo en coronavirus y otros tres docentes fuesen aislados al considerarse «contactos estrechos», ya que compartieron con ella un trayecto en coche de más de quince minutos. «A esas tres personas se le han hecho las pruebas PCR y una ya ha dado negativo, mientras que las otras dos se encuentran a la espera de resultados», explica la directora, Agurtzane Bilbao.

El centro solicitó retrasar el inicio del curso al lunes por la falta de estos cuatro profesores, pero finalmente las clases arrancaron hoy al considerar tanto Sanidad como Inspección Educativa que se dan las condiciones idóneas para ello. El resto de los docentes han dado negativo en las pruebas serológicas y el colegio ha sido desinfectado. «Tenemos a una persona limpiando pomos y pasamanos de forma constante por las mañanas y por las tardes viene otro equipo para la limpieza a fondo de las aulas», explica Bilbao. «Yo estoy tranquila, porque veo que el colegio está haciendo las cosas bien y nos mantienen informados en todo momento», decía una madre poco antes de la entrada al cole.

También con normalidad comenzaron las clases en el CEIP Esteiro, donde los padres esperan que el Concello responda a su petición de ayuda para dotar al centro de carpas cubiertas para ampliar los espacios abiertos al aire libre y purificadores con filtros HEPA, al igual que ha demandado la Ampa del Cruceiro de Canido.

En la comarca

La vuelta al cole ha resultado más tranquila de lo previsto en los colegios de la comarca, donde el seguimiento de la huelga ha sido desigual, tanto por parte de los docentes como de los padres. Si en el CEIP de A Gándara, en Narón, acudieron casi todos los niños, en el CEIP Centieiras, de Fene, solo lo han hecho ocho de los cerca de 90 escolares convocados para hoy, dos de quinto de Infantil y seis de Primaria. Los centros han recibido a los alumnos con control de temperatura, desinfección del calzado en las alfombrillas y nuevas entradas. Los pequeños han vuelto a las aulas con mascarilla y han respetado las filas y las distancias. Los padres también tendrán que habituarse a los protocolos, que les impiden acompañar a sus hijos, incluso a los que empiezan este curso, hasta el interior del colegio. Los centros más pequeños, como el CEIP Mosteiro de Caaveiro, de A Capela, juegan con ventaja esta vez, y los colegiales podrán salir al recreo a la misma hora, con zonas delimitadas para cada grupo, y podrán compartir el comedor en un único turno, sin problemas de espacio. “En xeral, vemos que os nenos tiñan gañas de volver ao cole”, resume la directora del CEIP A Gándara, Eva María Bouza.

Los padres de los alumnos del CEIP San Isidro de Neda han decidido no llevar a sus hijos a clase en protesta por la situación del centro, donde se ha agrupado a los alumnos de segundo y tercero de Primaria en la misma aula, sin espacio suficiente, según los progenitores, para los 19 estudiantes. El motivo es la llegada, este curso, de un niño de ocho años con una discapacidad grave, y que solo puede acceder con la silla de ruedas a esa aula. Seguirán sin mandar a los menores a clase hasta que Educación resuelva el problema.