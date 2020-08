0

La Voz de Galicia t. MONTERO

SANTIAGO / lA VOZ 23/08/2020 09:02 h

«Yo ahora estoy aislada, con una PCR negativa, pero es muy pronto. No tengo síntomas, pero tengo que estar así 14 días». El testimonio de una médica del PAC de Ferrol vuelve a poner en el foco que la irresponsabilidad es uno de los principales vehículos de transmisión del virus. Ha tenido que aislarse porque una paciente llegó a la consulta diciendo que solo tenía dolor de garganta, pero no dijo que hubiese estado en contacto con un positivo de coronavirus hasta que ya había sido explorada, lo que impidió la activación del protocolo, gracias al que habría sido aislada de otros pacientes y alertaría al personal sanitario de la necesidad de utilizar un equipo de protección acorde a la situación de riesgo

Esa persona ha dado también positivo en la PCR que se le practicó y esta doctora ha pasado a ser contacto estrecho, por lo que debe permanecer aislada durante un ciclo de contagio. No ha sido el único caso que se han encontrado de personas con una actitud poco responsable. Otros pacientes con síntomas esperaron a estar ya en la consulta para decir que habían tenido contacto con el virus.

«Ese día eran 24 horas de guardia y ya no solo soy yo, son los compañeros» y también los convivientes. «Bastante», responde a la pregunta si las actitudes irresponsables son habituales. «Ahora, por la alarma social vienen pidiendo la PCR». Pero «el bicho es tan desgraciado que los síntomas varían y en algún caso la gente viene sin saberlo. En esos casos que le vas a hacer, es el riesgo que corremos».

«Quieras que no, esto del aislamiento te mina», dice esta doctora. «La gente se ha olvidado del confinamiento y lo de los aplausos me hace mucha gracia. Hay muchas llamadas, pero la gente viene buscando la PCR». Un número importante son negativas «pero a mí me tocó el positivo» y sabiendo que había tenido contacto directo con una persona contagiada.