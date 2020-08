CCOO anuncia que retomarán las movilizaciones para reclamar carga de trabajo para el naval

0

ferrol / la voz 18/08/2020 17:12 h

CCOO Industria de la comarca de Ferrol anuncia que tras el período vacaciones se retomarán las acciones destinadas a reclamar carga de trabajo para el naval. La sección sindical de CCOO en Navantia Ferrol en su último encuentro con la afiliación ya anunció que «á volta do período vacacional retomaríamos as mobilizacións, coa aprobación dun novo calendario, dentro do cal está pendente unha xuntanza co Goberno central para que de unha solución á crítica situación que temos dende finais deste mes con só un barco a flote para rematar e que a fin de ano se entrega, sen ningunha nova construción ata o primeiro trimestre do ano 2022».

El calendario de movilizaciones respetará, señalan desde la central, «por riba de todo, as medidas para evitar o contaxio do covid-19». En estas movilizaciones, exigirán «un futuro digno» para la comarca, que se asentarán en varios puntos: carga de trabajo -«a necesidade dun pedido urxente para cubrir este período sen traballo é primordial», apuntan-; condiciones laborales dignas -«a regulación das condicións laborais da industria auxiliar ten que quedar plasmada nas licitacións para evitar a competencia desleal e o descontrol»; inversiones -«o estaleiro quedarase obsoleto se non se dota do dique cuberto que está comprometido dende o plan industrial»-; y contratación directa, «a dificultade dos longos plazos que xeneran os concursos públicos de traballos, así como a perda de coñecemento que deriva da subcontratación desmesurada son causas suficientes para que Navantia tome dunha vez por todas esta opción». Se retomarán en septiembre estas protestas.