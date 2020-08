Aíslan a trabajadores de dos auxiliares del naval por tres positivos por covid

0

La Voz de Galicia Manuel Arroyo

Ferrol 17/08/2020 15:04 h

Trabajadores de dos compañías auxiliares del naval permanecen en cuarentena tras los positivos por covid-19 de tres compañeros en los últimos días. Los contagiados por coronavirus pertenecen a las empresas Kaefer y Neosic, y, según confirmaron desde las propias firmas, todos se encuentran en buen estado de salud, de hecho, sus casos se detectaron por las medidas protocolarias que se están siguiendo desde la eclosión de la pandemia y los contagios no presentan, a priori, ningún vínculo entre sí.

Según ratificaron fuentes oficiales de Navantia, uno de los positivos trabaja para Kaefer. La compañía acomete trabajos en carenas y obra nueva, si bien el operario contagiado desarrollaba su actividad en el astillero de Ferrol, en tareas de andamiaje. Las mismas fuentes precisan que es un caso que se localizó a raíz de un rastreo. Desde la firma de servicios industriales —con sede en Espíritu Santo— confirmaron que el trabajador está aislado en domicilio y sus compañeros permanecen confinados en sus casas. Navantia, en seguimiento del protocolo fijado por las autoridades sanitarias, procedió a la desinfección profunda de los vestuarios. No obstante, como medida preventiva adicional, el grupo naval prohibió el acceso a las instalaciones a los trabajadores de la compañía hasta que no se confirmen sus negativos en los test, ya que comparten dependencias con diverso personal, como el que acomete el programa de los AOR australianos.

En el caso de la planta de Fene, fueron dos los positivos, ambos de la empresa Neosic, auxiliar de Nervión, y que también acomete trabajos en andamios. La compañía tuvo conocimiento del primer contagio el viernes, tal y como le comunicaron a Navantia. Se trataba de un positivo en el ámbito familiar. De nuevo, la dirección de la factoría ordenó la desinfección de los vestuarios, que se usan en grupos reducidos, si bien no tomó otras medidas adicionales. Desde Neosic informan de que parte del personal en contacto directo arrojó ya un resultado negativo en las pruebas y otros aún están pendientes del resultado. No obstante, esta misma empresa tuvo conocimiento de otro infectado el sábado por la tarde, pero que no tiene relación con el anterior, ya que se localizó por el protocolo del Sergas al figurar en el círculo de amistades de una persona que había dado positivo.

Cada trabajador de Neosic forma parte de un equipo reducido de seis o siete personas, por lo que la firma mantiene las medidas para una quincena de operarios. Sin embargo, la auxiliar de Nervión va a realizar los test a toda la plantilla ahora en activo —unas 45 personas—; una exigencia sanitaria que ya acreditaba para cualquier obra en Navantia o pruebas de mar en los buques.

El protocolo en los astilleros públicos contempla la toma de temperatura; acceso escalonado para evitar aglomeraciones; distancia de seguridad entre los empleados; aforo limitado en los vestuarios; personal de limpieza de forma continua y desinfección meticulosa en caso de postivos.