Seis alcaldes de la comarca de Ferrol piden la colaboración de la Xunta en la lucha contra el covid

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 14/08/2020 13:21 h

Los alcaldes de Ferrol, Narón, Cabanas, Cedeira, Neda y Valdoviño hicieron público un comunicado conjunto en el que demandan «unha total colaboración» de la Xunta, a la que piden que «se faga cargo das competencias propias ou preste toda a axuda posible, especialmente económica, aos concellos se necesita que as asuman». En el escrito, que en cierto modo trata de dar respuesta a unas recientes declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñéz Feijoo,en las que reprochaba a los regidores municipales falta de control en el tema de la pandemia, los alcaldes señalan que «en un momento coma este, entendemos que o presidente de Galicia, como máximo responsable da saúde pública na nosa comunidade, debe liderar a loita contra a pandemia con confianza na lealdade e no absoluto compromiso dos concellos no referente a un obxectivo que é de todos e de todas».

Los seis regidores manifiestan que desde el inicio de la crisis sanitaria del covid-19 los concellos pusieron todos sus recursos al servicio de la lucha contra la pandemia «de xeito totalmente colaborador coas autoridades sanitarias». Y añaden que las policías locales, los trabajadores de los servicios de emergencias, de limpieza y de los servicios sociales llevan desarrollando sin descanso y de forma responsable sus funciones durante todos estos meses, al igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal sanitario. «Conscientes do enorme esforzo que realizaron, todos eles teñen o noso absoluto respecto, como tamén o teñen todas as persoas que desempeñaron labores esenciais durante o período do confinamento que seguiu á declaración do estado de alarma», apuntan, apostillando que los concellos no han escatimado esfuerzos, ni a la hora de asumir importantes cargas económicas, como las ayudas de emergencia social y a los emprendedores, ni para hacer cumplir la normativa establecida por la Administración competente.

Su demanda de una mayor implicación se fundamenta en que la Xunta tambièn dispone de recursos, como la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma, que podría contribuir a las labores de los controles para evitar la propagación del virus. Y añaden que también esperan que, tal y como vienen realizando el resto de administraciones, «destine recursos a tarefas tan necesarias como a desinfección de centros escolares ou espazos públicos, que están a recaer de forma case exclusiva sobre os concellos, a maioría dos cales carecen de capacidad para cumprir esta e outras esixencias formuladas polo Goberno galego». A este respecto, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, apuntó que el personal de mantenimiento de carreteras de la Xunta y el de la lucha contra las incendios podría colaborar en las tareas de desinfección.