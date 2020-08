El busto de Juan Carlos I seguirá coronando la fachada del palacio municipal de Ferrol

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 13/08/2020 12:58 h

El busto de Juan Carlos I se quedará en la hornacina central de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol. Así lo decidió este jueves el pleno de la corporación municipal, al fracasar la moción presentada por Ferrol en Común (FeC) en la que, además de la retirada de la efigie en bronce del rey emérito, también se proponían otras cuestiones como exigir la celebración de un referendo sobre la continuidad de la monarquía; condenar «a fuxida do rei emérito cando está sendo investigado pola Fiscalía do Tribunal Supremo» instar al Gobierno del Estado y al Congreso a iniciar una investigación parlamentaria sobre sus actuaciones desde el 2014, así como a derogar el delito de injurias al rey y a la Casa Real recogidos en el Código Penal. La moción incluía, asimismo, exigir, de probarse los delitos que se investigan, el reintegro a las arcas públicas del patrimonio adquirido ilegalmente por el rey emérito, y la retirada de la medalla de oro de la ciudad que le fue otorgada por la corporación ferrolana, con el añadido del BNG como enmienda del «dereito do povo galego a constituirse como república galega».

La propuesta de los tres ediles de FeC solo contó con el respaldo de los dos concejales nacionalistas, mientras que el PP se posicionó en contra, bajo el argumento de que en un estado de derecho hay que aplicar el principio de presunción de inocencia «a todo el mundo», haciendo hincapié en que Juan Carlos I no tiene la consideración de investigado. Y el grupo de gobierno del PSOE optó por la abstención. Su portavoz, Julián Reina, manifestó que «debatir sobre o modelo de estado resulta tentador», pero que el pleno de Ferrol lo que debe hacer es «tratar de buscar consensos sobre aquelo que pode unir a cidadanía, para que a cidade avance».

FeC ya había intentado la retirada del busto de Juan Carlos I en febrero del 2016, cuando ostentaba el gobierno en coalición con el PSOE, pero su tentativa se había frustrado también en una sesión plenaria a raíz de una moción de los populares en la que se proponía la permanencia de la efigie en la fachada del consistorio. Su socio de gobierno también optó entonces por la abstención y el BNG había abandonado la sesión al comienzo de ese «insondable debate», según había manifestado el portavoz nacionalista.