El Concello licita el contrato del Servicio de Ayuda en el Hogar para atender a unos 500 usuarios

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 11/08/2020 14:10 h

El Concello de Ferrol acaba de abrir la licitación del nuevo contrato del servicio de ayuda en el hogar, que parte con un presupuesto base de diez millones de euros. El gobierno local prevé extender la prestación al menos a 87 usuarios más, que vendrían a sumarse a los 400 actuales. Todos ellos tienen que tener reconocido el derecho a recibir este tipo de cuidados por parte del Sistema Galego de Atención á Dependencia.

El contrato tendrá una duración de dos ejercicios, prorrogables anualmente por otros dos más, de forma que el valor total superará los 23 millones de euros.

Las empresas interesadas en participar en el concurso podrán presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas del día 10 de septiembre. De acuerdo con la información recogida en el pliego de prescripciones técnicas, las tareas que realizará la firma adjudicataria tienen por objetivo «mellorar a calidade de vida dos usuarios, posibilitar a permanencia das persoas no seu entorno, favorecer a autonomía persoal no propio domicilio, manter as redes de relación familiar e social, previr situacións de dependencia ou exclusión social, retardar a institucionalización e reforzar a solidariedade».

El nuevo adjudicatario deberá subrogar el personal que actualmente está prestando el servicio, formado por 170 auxiliares de ayuda a domicilio y ocho coordinadores.

Actividades

La plantilla que atenderá el servicio se ocupará, entre otros, de realizar actividades básicas para la vida diaria de los usuarios, como «a asistencia para erguerse e deitarse, apoio no coidado e hixiene persoal, control do réxime alimentario, supervisión das rutinas de administración de medicamentos e apoio para cambios posturais». No obstante, también prestarán apoyo en la realización de trámites administrativos urgentes y podrán acompañarán a los usuarios a consultas o tratamientos. El Concello ferrolano informa también que los trabajadores del servicio se ocuparán de la limpieza de la vivienda, la compra de alimentos y productos de uso común, la preparación de alimentos, el lavado y cuidado de prendas de vestir y de animales domésticos, entre otros. «Ademais, recolle atencións de carácter psicosocial ou educativo, a posibilidade de actividades de acompañamento e socialización e servizos de podoloxía, fisioterapia e perruquería», añaden fuentes municipales.

En el marco de los protocolos de actuación fijados por el Concello se establecerán reuniones de coordinación entre la administración local y la empresa adjudicataria con una periodicidad mínima mensual.

Aportaciones de la oposición

En la redacción de este pliego, el gobierno local ferrolano tomó en cuenta el 50 % de las propuestas que fueron trasladadas por los grupos de la oposición. Es la primera vez en seis años que las condiciones del servicio se actualizan.

La concejala de Benestar Social, Eva Martínez Montero, calificó este contrato de «ambicioso» y «moi competitivo». Además, subrayó que supondrá una mejora sustancial de las condiciones, al presentarse en un solo lote, con el fin de «optimizar recursos».