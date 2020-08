La Xunta impulsa la mejora de la eficiencia energética en nueve centros de salud del área sanitaria de Ferrol

0

La Voz de Galicia M. A.

Ferrol 01/08/2020 12:11 h

Nueve centros de salud del área sanitaria de Ferrol mejorarán su eficiencia energética gracias a un acuerdo entre las Consellerías de Economía, Emprego e Industria y de Sanidade. La Xunta impulsa así el desarrollo de proyectos de energías renovables que, a su vez, permitirán un «importante aforro» en las facturas energéticas de los inmuebles, según destaca el Gobierno autonómica, que estima el descenso de este gasto en unos 100.000 euros anuales en el conjunto del territorio.

En el área de Ferrol, se sustituirán los sistemas actuales que utilizan gasóleo, propano y acumuladores eléctricos por calderas de biomasa en los centros sanitarios de Caranza, Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Pedroso, Pontedeume, Serantes y San Sadurniño. En este marco, la Xunta impulsará la mejora en los sistemas de un total de 28 centros de la Comunidad, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los que 1,2 serán financiados por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega). La Xunta avanza así en su «aposta decidida por fomentar un cambio cultural no que se prioricen as renovables e os hábitos tendentes ao aforro enerxético». En este sentido, el organismo autonómico destaca «a estratexia da biomasa posta en marcha no 2014, co obxectivo de promover o uso deste recurso limpo, autóctono e renovable co que se conseguen aforros de ata o 60%, ademais de poñer en valor o monte galego».