«Mis botas no pisarán el césped de A Malata, pero mi corazón estará en el Racing», destaca Pablo Rey en una carta de despedida.

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ferrol 30/07/2020 08:53 h

«Siempre es difícil despedirse de algo a lo que tienes mucho cariño y consideras parte de tu vida, y más si la forma en la que acabas no es como habrían imaginado. Después de tantos años en el Racing e independientemente del aspecto deportivo, me gustaría haber recibido un trato acorde con mi compromiso con el club. Sin embargo, esta decepción no impedirá dar las gracias, como merecéis, a los que siempre me habéis apoyado. Ha sido un orgullo defender durante tantos años la camiseta de mi Racing, con la que he vivido los mejores momentos d mi carrera deportiva. Tengo recuerdos imborrables en mi memoria, y experiencias que nunca olvidaré».

El ya excapitán racinguista continúa en su carta con los agradecimientos. «Solo tengo palabras de agradecimiento para todo los aficionados. Gracias a todas las peñas (Morandeira, San Juan, Marea Verde…) por seguirnos y apoyarnos en casa campo, siempre con palabras de aliento. Gracias a Diablos Verdes por dejarse la garganta en cada partido y no quedarse en casa escuchando la radio para ver lo que pasa. Gracias a las personas que trabajan en las oficinas del club, siempre dispuestas a ayudar y hacer todo más fácil. Y por último, gracias a las personas que hicieron posible que me convirtiera en el máximo goleador de la historia del club, mis compañeros. Gracias por valorarme y por hacerme sentir tan querido. Ha sido un orgullo compartir todos estos años con vosotros. Mis botas no pisarán el césped de A Malata, pero mi corazón estará siempre con el Racing. Recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. (Gabriel García Márquez). ¡Aúpa Racing!»