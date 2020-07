Héctor Souto: «Me siento identificado con los valores de humildad y esfuerzo que representa O Parrulo Ferrol»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

FERROL / LA VOZ 28/07/2020 08:29 h

Héctor Souto (Chantada, 7/12/1981) seguirá en el banquillo de O Parrulo la próxima temporada. El técnico, que en la pasada temporada debutó en la máxima categoría, se ganó con creces su renovación. No solo tiene conocimientos de fútbol sala, sino que es un trabajador incansable y una persona con una gran humildad. No lo tuvo fácil en la pasada temporada, con una plantilla corta y con lesiones de jugadores importantes, aunque nunca se vino abajo y superó todos los obstáculos. Ha participado en la confección de la nueva plantilla y no ha dado el sí definitivo a su continuidad hasta constatar que había un equipo para pelear con dignidad entre los clubes de élite del fútbol sala español.

-¿Qué le pareció la pasada campaña de liga?

-Fue una muy buena temporada a todos los niveles. A nivel de primer equipo, tanto jugadores como ayudantes del cuerpo técnico, hicieron un trabajo excelso y cumplimos los objetivos. Y a nivel de club, la estructura de base se asentó como referencia en Galicia en número de participantes, y además a nivel competitivo coparon las posiciones más altas de las principales ligas. Hay que felicitarlos a todos por ello porque hicieron un gran trabajo.

-¿Por qué aceptó la renovación?

-La plantilla que tenemos, el cuerpo técnico, y que me siento muy identificado con los valores de humildad y capacidad de esfuerzo que representa la entidad. Siempre intento ver el potencial de las cosas y este club lo tiene, todos los que se ponen esta camiseta así lo transmiten. El fútbol sala en Ferrol y Ferrolterra es una tradición y la masa social es brutal. Me gusta mucho esa implicación.

-¿Qué objetivos se marca?

- Hacer que las cosas funcionen y que se vayan cumpliendo los objetivos a nivel de club y plantilla. Al final, un entrenador debe garantizar que todo lo que de él depende se pueda llevar a cabo con ciertas garantías, en ese entorno se moverán mis objetivos personales.

-¿Qué espera del equipo?

-Me agradaría mucho poder seguir la línea de la temporada pasada. Creo que con humildad y saber hacer se pueden conseguir cosas. Los que continúan en el equipo mostrarán a los que llegan lo que es el club y cuál es nuestra fortaleza, es ley de vida. Nos queda mucho trabajo por hacer para superar dificultades, pero eso depende única y exclusivamente de nosotros.