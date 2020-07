Los alquileres a universitarios aguantan al covid con un ojo puesto en futuras oleadas

0

La Voz de Galicia josé grande santalla A.U.

ferrol 27/07/2020 22:21 h

Un verano más, las inmobiliarias de Ferrol están volcadas en el alquiler para los universitarios que llegarán a la ciudad a partir de septiembre. El covid, como a todo, ha afectado a este sector, que tiene que trabajar entre subidas de precios y el miedo a futuros confinamientos.

Desde la inmobiliaria AM comentan que no se ha notado un descenso. Aun así, explican que en el mes de agosto se produce la segunda demanda masiva de pisos, por lo que será en ese momento cuando se verá el impacto total de la pandemia. En lo que sí se aprecia es en las visitas para enseñar los inmuebles, que se han reanudado de forma presencial con las medidas de higiene pertinentes. La situación del sector turístico tampoco ha afectado mucho, ya que en la ciudad está bien implementado un perfil concreto de alquiler: 10 meses para estudiantes, 2 de verano para turistas. Sí se ha visto alguna reconversión para arrendamiento a largo plazo en lugar de visitantes, pero no es habitual.

En la inmobiliaria Ferrolterra apuntan a que, más que preferencia por el alquiler universitario, algunos propietarios optan ahora por un arrendamiento más estable y de largo plazo, aunque suponga un ligero descenso de ingresos. También hablan de un descenso sobre el 11 % en el precio medio del alquiler para estudiantes, motivado principalmente por las viviendas de una o dos habitaciones. En el resto ha aumentado ligeramente.

En Artemisa no han notado diferencias respecto al año pasado. Es más, en su caso se aceleró el proceso de alquiler respecto a los ejercicios anteriores. En este momento están de lleno atendiendo a los de primer curso, que tras hacer la ABAU ya saben dónde estudiarán y empiezan la búsqueda. Lo que también se ha acelerado es un fenómeno cada vez más común: la compra de inmuebles por parte de inversores para remodelarlos y ponerlos en alquiler a universitarios.

El impacto también ha sido visible en las condiciones de renovación. Los inquilinos quieren que ya aparezcan en el contrato las condiciones en caso de futuros confinamientos. Desde Ferrolterra señalan que ahora se quiere dejar constancia de ello en el contrato y recuerdan la libertad de pactos entre casero y arrendatario.

En el caso de Artemisa no se está añadiendo nada en los contratos, pero esperan que se alcancen acuerdos entre las dos partes, como sucedió en la mayoría de los casos en marzo. La experiencia de AM es la misma; no se están añadiendo condiciones especiales, pero confían en que todos se pongan de acuerdo cuando sea necesario.

Raúl es un estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial. Él seguirá en el mismo piso que el año pasado, lo que no significa que su situación no tenga incertidumbre: «De momento es el mismo contrato que el resto de años. Tenemos contacto con el casero, pero no nos ha ofrecido nada». Dudas que también vienen por cómo será el próximo curso, ya que «todavía no sabemos horarios ni nada. En otros sitios ya tienen un calendario presencial y on line», afirma