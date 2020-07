Navegar en kayak para acceder a la zona más virgen de las Fragas do Eume

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Meizoso

Ferrol 26/07/2020 11:45 h

La era poscovid-19 favorece la realización de algunas actividad de turismo activo y esta es una de ellas. Pasear en kayak por el cauce del río Eume permite seguir disfrutando de una de las joyas de la corona del patrimonio natural gallego. Con un aliciente más. Observar sus rincones desde el agua, con una vista única al bosque atlántico que solo permanece en la retina de quien se atreva a subirse a uno para comenzar a remar.

En la zona, la empresa Fragas do Eume Kayak es una de las pioneras. Sus orígenes se remontan más de una década atrás. Pero ni el tiempo ni la crisis del coronavirus han podido con su ilusión y ganas de seguir mostrando lo que para ellos es todo un paraíso natural. «O que vemos nós é que turisticamente esta zona está crecendo moitísimo. Nos últimos seis anos foi unha bestialidade, ves a moitísimos centos de persoas, sobre todo, no período do verán. Non hai dúbidas de que se notou tremendamente o que creceu o turismo no que son as Fragas do Eume», explica Juan Rubianes, uno de los socios de la empresa.

Sus inicios, dice, «foron lentos. Queríamos unir o deporte á idea de visitas as fragas porque hai unhas zonas inaccesibles que merecer ser vistas, pero que, de non subirte a un kaiak, non poderías ver porque só se pode entrar así».

Este verano, con el objetivo de evitar los contactos, se centrarán en los paseos en kayaks, «con especial atención á desinfección de chalecos, palas e kaiaks». Rutas que se mueven por la zona sur del parque, en la confluencia del río Fray Bermuz con el Eume. «A zona más virxe que hai, un entorno con especial protección», destaca Rubianes. Además, para los menos atrevidos, subraya que «son augas moi tranquilas, é un paseo moi seguro».