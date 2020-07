El japonés Kaoru Morioka continuará en O Parrulo Ferrol

0

Ferrol / La Voz 23/07/2020 22:41 h

El japonés Kaoru Morioka (Lima, 41 años) seguirá formando parte de la plantilla de O Parrulo la próxima temporada de liga en la máxima categoría del fútbol sala español. El club ferrolano considera que el jugador asiático está capacitado para echar una mano al equipo, tal y como dejó patente en la pasada temporada de liga. Hasta el momento de la suspensión de la competición por el covid-19, el pívot japonés había disputado siete partidos, consiguiendo anotar un gol en la Primera División y dos en Copa Galicia. En estos meses, el nipón no ha estado parado porque, tras regresar a Japón, formó parte del Ligare Tokyo en la Primera División de Kanto, para así llegar en las mejores condiciones a la pretemporada de O Parrulo Ferrol.

El club quería contar con él y el jugador tampoco esconde que en la pasada temporada se encontró bien en el club y en la ciudad. «A pesar de las bajas que tenía el equipo, con jugadores lesionados, pudimos sacar algunos puntos adelante. Estuvimos cerca de clasificarnos en los puestos del play off por el título liguero. Lamentablemente, la situación que se dio nos impidió llegar, porque el objetivo ya no solo era permanecer en Primera División, sino también poder entrar en el play off por el título. Espero que en esta temporada, podamos superar la campaña anterior».

Asegura que llega con ganas y dispuesto a dar todo lo que tiene para apoyar al equipo. «Trataré de aportar todo lo posible, tanto en los entrenamientos, como en los partidos, poder llegar de la mejor manera, dar todo lo que pueda de mí y tratar de ayudar lo máximo posible al equipo».

También espera mucho del equipo. «Espero que hagamos un buen grupo, que podamos competir de la mejor manera, tratar de estar listos en toda ocasión. Estoy seguro de que será una buena temporada, con los fichajes nuevos, el equipo podrá estar a un buen nivel».

Sus metas, a nivel personal, también espera mejorarlas. «Mis objetivos son poder jugar todos los partidos, tanto en casa, como fuera; poder ayudar al equipo en lo máximo y tratar de dar una alegría a la afición».

Contento por regresar

Asegura que está muy contento por haber podido regresar a Ferrol. «A la afición decirles que estoy muy contento de volver a O Parrulo, de jugar en A Malata, frente a todos los aficionados. Ojalá todo vuelva a la normalidad y la gente pueda disfrutar de los partidos, como nosotros también podamos disfrutar de la afición, que siempre nos alienta, nos dan un plus y nos ayudan a sacar los partidos adelante».

Con la llegada de Morioka el club ferrolano tiene prácticamente cerrada la plantilla, aunque la entidad todavía no confirmó la continuidad de los tres jugadores que vienen de Lugo, Diego Núñez, Miguel Muñoz e Iago Rodríguez, ya que se estaba pendiente de acuerdo con la firma Hyundai, que cede un coche para los desplazamientos.