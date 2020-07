Tres personas denunciadas en Ferrol por conducir bajo los efectos del alcohol

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

ferrol / la voz 20/07/2020 18:03 h

La Policía Local de Ferrol denunció este fin de semana a tres personas por conducir bajo los efectos del alcohol. «Foi durante un control establecido na FE-11 na noite do sábado ao domingo, entre as 0.00 e as 2.30 horas», indicaron. En el dispositivo participaron cuatro patrullas, que, en total, realizaron 53 pruebas de alcoholemia. «Delas, só tres indicaron resultado positivo. Nun dos casos era superior a 0,25. Nos outros dous, constitutivos xa de posibles infraccións penais», explicaron. Quienes deberán responder por ellas son una vecina de Ferrol y otra de Narón. Además, durante ese mismo operativo un conductor fue denunciado por circular bajo la influencia de estupefacientes. «Na proba de drogas que se lle realizou, deu positivo en THC, principal compoñente psicoactiva do cannabis», apuntaron.