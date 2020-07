Despedidas de exjugadores del Racing de Ferrol las redes sociales

0

La Voz de Galicia

04/07/2020

El Racing esperó a la noche del 30 de junio, día en el que finalizaban los contratos de esta temporada, para dar la lista de bajas para la próxima campaña. El club ya había avanzado que afrontaría una gran revolución en la actual plantilla, ya que el objetivo para la próxima campaña es ambicioso: Subir a la Segunda A. Para luchar por cuatro plazas de ascenso, entre los 100 clubes que habrá la próxima liga en la Segunda B, Carlos Mouriz necesita reforzar la plantilla para subir uno o dos peldaños su potencial, lo que significa que necesitaría sitio, ya que hay trece jugadores con contrato en vigor.

El anuncio de la despedida de varios de los componentes de la actual plantilla estaba claro, aunque siempre son decisiones duras de sobrellevar, especialmente en el caso de jugadores de la casa como el ferrolano Pablo Rey.

Varios futbolistas aprovecharon las redes sociales para despedirse del club, de los aficionados, y desear la mayor de las suertes al Racing para el futuro.

El vasco Iker Rodellar dejó un mensaje de agradecimiento. «Fin a mi etapa en Ferrol. Dar las gracias a quien confió en mí y me apoyó. Siento orgullo de haber representado a este club histórico y centenario. El mejor de los deseos para el club y la ciudad. Seguiré vuestros pasos con nostalgia y con el deseo de veros triunfar. Moitas Grazas».

Villarejo, agradecido

Por su parte, la despedida del jienense Miguel Villarejo fue más larga. «Gracias a todas las personas de este gran club por darme la oportunidad de defender sus colores, los míos también, durante estas dos temporadas. Han sido momentos maravillosos, culminados con el ansiado ascenso en mi tierra y con una temporada en la Segunda B, diferente por lo acontecido, pero en la que se han cumplido los objetivos que se marcaron y por los que vine, por lo que me voy orgulloso del deber cumplido. Gracias a todo el cuerpo técnico por su trabajo y dedicación, en especial al míster por la confianza y el trato que he recibido, podéis estar tranquilos porque el rumbo del Racing está en las mejores manos. Gracias a Carlos Mouriz, que apostó por mí desde el primer momento, aconsejándome y ayudándome siempre. Estoy convencido de que este proyecto tan ambicioso tiene el mejor cualificado para llevarlo a cabo, gracias por todo y mucha suerte amigo. A cada uno de los jugadores de la plantilla de estas dos temporadas gracias por la acogida y vuestra amistad, sois muy grandes. Tanto en lo deportivo como en lo personal, hemos pasado grandes momentos, muchas risas y un ambiente en el vestuario irrepetible, os deseo todo lo mejor en vuestras vida. Gracias de corazón. Y como no, a la parte que considero imprescindible y más importante de todas, la afición. A cada aficionado, a todas las peñas (Morandeira, San Juan, Marea Verde…) que hacen que el Racing sea aún más grande y que se desviven por su equipo, a los Diablos Verdes que se dejan la garganta en cada minuto (¡Menuda fiesta de ascenso, cómo disfruté!). Gracias por sufrir con nosotros y alentarnos en cada partido. He sentido el cariño cercano y sincero desde el primer día, exigido como es lógico en una entidad como esta y que estoy seguro que ha ayudado a crecer en todos los aspectos de mi vida. Tenéis un aficionado más que alentará al equipo allí en donde esté. Me llevo de Ferrol emocionantes recuerdos, amigos que serán para toda la vida, pertenecer a la historia del club y lo más especial, un hijo ferrolano al que esperamos en los próximos días y que será la muestra del cariño y felicidad que nos ha traído esta ciudad, Por todo esto hoy y siempre “Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar” (Los Limones).

Raúl Tavares dio otro pasito

El mediocentro Raúl Tavares fue otro de los que mandó un mensaje de agradecimiento, tanto al club como a los aficionados y compañeros. «Hoy toca despedirme del club que me ha ayudado a estar un pasito más cerca del fútbol profesional, ha sido un placer compartir este año con vosotros, ferrolanos. Dar las gracias al cuerpo técnico y a todos mis compañeros por el rato recibido desde el primer día».