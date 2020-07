El Baxi Ferrol incorpora a la canaria Laura Fernández

0

Fererol 02/07/2020 12:33 h

La base canaria Laura Fernández se incorpora al proyecto del Baxi Ferrol para volver a competir la próxima temporada en la Liga Femenina Dos. La jugadora, de 31 años y 1.69 metros, se formó en el baloncesto de su tierra, consiguiendo el título de campeona de España infantil, cadete y júnior, además de lograr la medalla de oro con España en el Europeo U16 y la de plata en el U18. Cuenta con una amplia experiencia, ya que ha disputado doce campañas en la Liga Femenina 2. Laura llega procedente del Patatas Hijolusa de León, con el que disputó más de 32 minutos por partido, con 8,9 puntos de media y 2,5 asistencias.

La base se muestra muy satisfecha por haber fichado por el equipo ferrolano: «Me pareció una oportunidad increíble para seguir creciendo, formando parte de un proyecto tan ambicioso e ilusionante como el que plantea Baxi Ferrol».

La base también habló de lo que puede aportar al equipo ferrolano. «Quizá, mi visión de juego vaya a ser lo que más destaque. También me gusta darle mucho ritmo al partido, siendo vertical y moviendo rápido el balón y, sobre todo, hacer disfrutar a mis compañeras, porque creo que es la clave del éxito. Espero que, con mi lectura y conocimiento del juego, guíe al equipo a conseguir sus objetivos».

La canaria también habló de los cambios en la Liga Femenina Dos, ya que en la próxima temporada habrá tres grupos. «La verdad es que, por ahora, es un poco desconcertante. Llevo doce años jugando en esta liga y me cuesta imaginarla con otro formato. Hasta que no se ponga en marcha no vamos a poder valorar los pros y los contras de esta situación, pero espero que sea beneficioso para todos, aunque las expectativas iniciales sean otras».

Laura Fernández se convierte en la octava integrante de la plantilla ferrolana, tras las renovaciones de Patri Cabrera, Natalia Rodríguez, Sune Swart, Patricia Benet y Anniina Aijanen y los fichajes de la valenciana Irene Garí y de la argentina Andrea Boquete.