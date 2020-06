Caballero promete una nueva política industrial, con una apuesta de la eólica marina en Ferrolterra

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 30/06/2020 14:29 h

Quería sacarse un momento la mascarilla Gonzalo Caballero, el candidato socialista a la Xunta de Galicia, para enseñar la sonrisa que dice que tiene puesta desde ayer, tras la celebración del debate entre todos los aspirantes a presidir el Ejecutivo autonómico. En su visita a Ferrol, celebrada en la mañana de este martes en una esquina de la carretera de Castilla, abundó una y otra vez en que Núñez Feijoo «quedou sobrepasado por unha realidade dun país que quere un cambio político».

Caballero apeló al voto útil e insistió en que «a esquerda está preparada para frear a coalición das tres dereitas», al tiempo que añadió que «si todos aqueles que votamos hai oito meses por el PSOE votamos por el Partido Socialista de Galicia, o cambio será imparable».

Acompañado por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y por los candidatos de la comarca, Bruno Díaz y Manuel Santiago, además de la secretaria del partido en la ciudad, Beatriz Sestayo, el candidato socialista a la Xunta abogó por la conveniencia para la comarca ferrolana de tener también un ejecutivo autonómico del mismo color que el local y el central. «Ferrol sabe que ten un alcalde de excepción, hai un goberno que apostou por Ferrol con inversións históricas como as das fragatas» -en alusión a las F-110, presupuestadas en 4.500 millones de euros- «e necesitamos un Goberno socialista na xunta para seguir nesa folla de colaboración no Ferrol do futuro».

Caballero recogió el guante del regidor ferrolano, que le había pedido «unha nova política industrial» y respaldo para el desarrollo de Navantia, con el establecimiento en la comarca de las empresas que van a desarrollar los programas tecnológicos de las fragatas, y apoyo para la eólica marina. «Temos un plan de traballo para a reindustrialización e a aposta por Ferrol, conseguindo que os proxectos vinculados ao desenvolvemento das fragatas veñan aquí, conseguindo apostar pola industria de eólica mariña e traer nova carga de traballo», afirmó el cabeza de lista de los socialistas gallegos.