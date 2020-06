«Disfrutar del camino», el lema de la campaña de socios del Baxi

0

Ferrol 29/06/2020 07:45 h

El Baxi Ferrol arranca hoy su nueva campaña de abonados bajo el lema Disfrutar del camino. Entre las siete y las nueve de la noche durante las dos próximas semanas, todos los interesados en apoyar al equipo de baloncesto ferrolano podrán pasarse por el local de la sociedad San Carlos, justo frente al pabellón de Esteiro, en donde se realizarán renovaciones y también se tramitarán nuevas altas. Debido a las restricciones por el covid- 19, desde el club se buscó una ubicación más accesible que el pabellón de A Malata y quiere agradecer a los dirigentes de la sociedad San Carlos su colaboración para prestar sus instalaciones para que se pueda llevar a cabo la campaña.

Los dirigentes del club ferrolano trabajan en un nuevo proyecto deportivo encaminado a devolver al primer equipo de la entidad a la máxima categoría, la Liga Femenina Endesa. Para conseguirlo necesitarán el apoyo de una gran afición. El club que preside Leopoldo Ibáñez no ha parado de sumar adeptos en los últimos años, por lo que en la pasada campaña se sobrepasó con creces el millar de abonados. El club está haciendo bien las cosas y la afición se lo ha ido premiando acudiendo cada año más gente a las gradas del pabellón de A Malata, en donde ahora juegan. Además, cuando se reanude la competición, al margen de las precauciones sanitarios que mande la Xunta de Galicia como la utilización de mascarillas, el club no tendrá problemas por el aforo, a la hora de distanciar a los aficionados, ya que apenas sobrepasa los mil abonados y las gradas del pabellón de A Malata tienen capacidad para unos 3.200 abonados.

Descuentos del 30 por ciento

Cabe destacar que una de las novedades de la campaña es que los abonados del año pasado, podrán beneficiarse de un descuento del 30 % en su recibo, si llevan a un nuevo abonado de su categoría o superior. Dadas las restricciones en las instalaciones deportivas por el covid-19, por el momento, no se asignarán asientos a los abonados, pero cuando las autoridades permitan tener una mayor ocupación del pabellón de A Malata, los abonados que ahora realicen su renovación o un alta, tendrán prioridad a la hora de escoger su ubicación en el recinto deportivo, tal y como sucedió en la pasada campaña.

Los precios que regirán esta campaña son: Familiar (Dos adultos) 90 euros + 5 euros por niño. Individual 70 euros + 5 euros por niño. Familiar Club (Dos adultos para niños que pertenezcan a la cantera del club) 60 euros + 5 euros por niño. Juvenil (De 16 a 25 años) 35 euros.

Además de la importancia y el calor de las gradas, con una afición inmejorable y que no para de animar, el club ferrolano, con una economía especialmente humilde, necesita el apoyo de sus aficionados para poder ayudar a hacer frente a los gastos que conlleva competir en la división de plata del baloncesto femenino español.

Quinto club de España por apoyo social

El Baxi Ferrol es la entidad de mayor respaldo social de la categoría, es decir, los dos grupos de la Liga Femenina Dos. Además, figura en el top cinco de abonados de todo el baloncesto femenino español, ya que terminó la pasada temporada con cerca de los mil cien seguidores.

Además, no es solo el número de abonados, sino que en los partidos decisivos, como son fases de ascenso y compromisos frente a los rivales en la parte alta de la clasificación, como fue en la temporada actual el choque disputado frente al Movistar Estudiantes, las gradas de A Malata registraron una entrada superior a los dos mil aficionados. El club tuvo que abandonar el pabellón de Esteiro hace apenas dos campañas, ya que no disponía de aforo para hacer frente a la demanda y ya no se vendían localidades de público para los partidos.

Desde el club se confía en que sigan contando con ese apoyo desde las gradas.