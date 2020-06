Sin variaciones en los positivos por covid-19 en Ferrol

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 28/06/2020 13:45 h

El Sergas ha informado este domingo de que no se han producido variaciones con respecto a los casos positivos por coronavirus en el área sanitaria ferrolana. Por quinto día consecutivo, son once las personas que tienen la enfermedad, aunque todas ellas están siendo atendidas en sus domicilios, y no hay ningún enfermo hospitalizado.

En conjunto, hay 571 casos no activos en la comarca. Además, desde que se originó la pandemia, se registraron 33 fallecimientos.