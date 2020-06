Navantia amplía el plazo para que los aspirantes a las plazas de operarios y empleados júnior completen documentación

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 18/06/2020 10:53 h

Los comités de empresa de Navantia Fene-Ferrol ha detectado problemas en la recepción de la documentación de los aspirantes a las 85 plazas de operarios y empleados júnior que oferta la empresa pública en su convocatoria del 2019. Por ello, ha acordado con la dirección ampliar el plazo -que inicialmente iba a cerrarse este jueves a las 15 horas- hasta las 23.59 horas del viernes. Los portavoces de la plantilla explican que algunos aspirantes han recibido mensajes de incidencias informáticas durante el proceso, por lo que sugieren algunas pautas para evitarlos.

Así, los comités explican que «a caixa de correo facilitada (vacantesopem2019@navantia.es) para a recepción da documentación ten limitada a súa capacidade a non máis de 25 MB para recibir documentación, aínda que noutros casos pode ser o propio correo electrónico emisor o que bloquee o envío, se non permite xestionar eses tamaños de documentación». Por ello, sugieren a las personas que necesiten aportar información para poder optar a las plazas que intenten escaneen documentos con «resolución estándar de correo electrónico (96 ppi) e gardar os ficheiros nun formato que ocupe menos (o ideal é o pdf), ou baixalos píxeles da imaxe dalgunha outra forma (sen que chegue a ser ilexible)».

También explican que cuando los ficheros lleven más de una hoja, es aconsejable juntarlas todas en un mismo pdf. «Se algunha persoa das que non recibiron o correo electrónico dende o enderezo anterior sabe que está na lista de non admitidos, poden consultar o seu perfil de ENDALIA (no portal de emprego de Navantia) para comprobar o enderezo de correo electrónico que aparece alí», explican los sindicatos.

Finalmente, afirman, «se nalgún caso houbo algún envío moito menor ó límite de 25 MB da caixa de entrada e a persoa inscrita segue a ter incidentes, aconsellámoslle tomar capturas de pantalla e envialas a calquera ou aos dous correos electrónicos que figuran a continuación, indicando claramente no asunto "captura(s) de pantalla da incidencia da aplicación para poder filtralos inmediatamente. No corpo de correo electrónico débese indicar claramente o nome, DNI e o incidente. comiteempresafene@navantia.es ou comisionformacion.fe@navantia.es».