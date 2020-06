Un juzgado madrileño desestima las medidas cautelares solicitadas por el arquero Miguel Alvariño

0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 18/06/2020 21:07 h

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid desestimó las medidas cautelares solicitadas por el arquero Miguel Alvariño respecto de Real Federación Española de Tiro con Arco, consistente en la suspensión preventiva de la actuación impugnada de anulación de la previa asignación al demandante de la plaza para participar, en representación del equipo del Comité Olímpico español, en la prueba individual de arco recurvo de Los Juegos Olímpios de Tokio 2020. El deportista pontés había logrado el primer puesto en el sistema de selección convocado por la demandada, y proceder a poner de nuevo en juego dicha plaza en un nuevo sistema de selección a convocar y celebrar en el futuro, una vez que la pandemia del covid-19 ha obligado a posponer la celebración de los juegos al verano de 2021, entendiendo el demandante que ello es una actuación antijurídica, que supone privar de efectos a una obligación ya perfeccionada y consumada, que es susceptible de causar un enorme perjuicio al demandante.

La resolución sostiene que los argumentos esgrimidos por la Federación Española de Tiro con Arco son causa suficiente, en este momento procesal, para entender que los dos imprescindibles y acumulativos requisitos para la adopción de la medida cautelar no su cumplan y excluye el principio de apariencia de buen derecho que resulta de los hechos, argumentos y datos documentales ofrecidos por la parte demandante, sin que ello permita en modo alguno prejuzgar la sentencia que en su día pudiera dictarse. No habiendo quedado cumplidamente acreditado de la documentación aportada y de los argumentos efectuados por la parte actora, que concurren los requisitos a que se refieren los artículos 728 y 735.2 de la L.E.C no procede acceder a la adopción de as medidas solicitadas, y ello, sin prejuzgar el fonso del asunto. El arquero tiene 20 días para presentar recurso de apelación en la Audiencia Provincial.