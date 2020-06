Cinco espectáculos diarios en diferentes barrios amenizarán las fiestas de verano de Ferrol

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carla Elías

Ferrol 14/06/2020 15:32 h

Recuperar «a alegría nas rúas» y «o pulo cultural» son los objetivos de la programación de las fiestas de verano de Ferrol marcadas, inevitablemente, por la crisis sanitaria del covid-19. El concelleiro de Festas, Antonio Golpe, avanza que entre los días 22 y 31 de agosto la ciudad albergará medio centenar de espectáculos de «pequeno formato», repartidos por todo los diferentes barrios del municipio.

Así, las actividades comenzarán un día antes, el viernes 21, con el tradicional pregón. Durante los próximos diez días habrá cinco actuaciones cada día por diversos puntos. Estas actuaciones serán, «como non podía ser doutro modo», insistió el edil responsable del área, acordes con las indicaciones de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y «en coherencia con este tempo de emerxencia sanitaria». Tras meses de confinamiento, el Concello busca recuperar el ocio en la calle. «Propoñemos un modelo de festas amable e próximo as ferroláns. Que permita evitar aglomeracións ao tempo que recupera paulatinamente a alegría nas rúas e o pulo cultural de Ferrol», valoró Golpe.

Entre el medio centenar de espectáculos programados habrá opciones para todos los gustos y edades, con diferentes expresiones artísticas como música, cine, teatro, danza, circo o marionetas, indican desde el Concello. «Contaremos co apoio do tecido asociativo da cidade e as entidades de Ferrol terán o respaldo do Concello», indicó Golpe.

Talento local

Otra de las patas sobre la que se asienta el programa festivo de este año será la apuesta por el talento local. «O Concello apostará por un modelo de festas que permita mostrar o talento creativo da cidade e comarca polas rúas», indicó.

Además, el gobierno local quiere acercar las actuaciones a todos los rincones del municipio con una fórmula que ya llevaron a cabo en la programación navideña. «Queremos que chegue a todo o municipio a través dun formato descentralizado. Cada barrio terá animación e actividade festiva», aseguró el concejal.