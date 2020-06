Jubilados con energía

0

La Voz de Galicia isidoro valerio

12/06/2020 05:00 h

Hiperactividad es lo que define al presidente de honor del Club Ferrolvento Windsurf. Los que conocen a Luis Taboada saben que es un torbellino, y lo hemos constatado viéndole en acción en el entorno de las instalaciones del club ubicado junto a la playa de Caranza. Provisto de una desbrozadora, el martes cortaba la maleza del entorno de las casetas del club. El Concello hizo parte del trabajo de desbroce, pero Luis quiso ultimarlo provisto de su equipo de seguridad. Dice que en algo hay que entretenerse, y no es de extrañar que se mantenga en forma, ya que no para. Lo que sí constatamos a través de testimonios gráficos en los archivos del club es que, desde sus orígenes, los diferentes presidentes no han tenido reparo en ponerse manos a la obra para mejorar el entorno en las diferentes ubicaciones en las que a lo largo de años han realizado actividades deportivas.