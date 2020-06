El puerto estrena una nueva ruta comercial con el norte de Europa

0

Ferrol 06/06/2020

Ferrol 06/06/2020 16:19 h

El muelle de Curuxeiras acogió esta sábado la escala del primer buque de la segunda linea regular de portacontenedores que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y que unirá semanalmente la rada local con Escocia, Irlanda y el oeste de Inglaterra. En el acto inaugural de esta nueva ruta comercial, el presidente del puerto, José Manuel Vilariño, estuvo acompañado por los conselleiros de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, y del Mar, Rosa Quintana, quienes ensalzaron la apuesta constante de los responsables del ente portuario ferrolano por la diversificación de la actividad y la captación de nuevos tráficos de alto valor añadido.

Esta segunda línea de tráfico de contenedores se enmarca en la estrategia de la Autoridad Portuaria de buscar nuevas vías de negocio para contrarrestar el descenso de otras actividades como la descarga de graneles sólidos. Esta apuesta de futuro por tráficos emergentes a nivel mundial, en la que se comenzó a trabajar hacer unos años, permitió que la terminal de contenedores do puerto exterior de Ferrol moviese en 2019 cerca de 100.000 toneladas de mercancías, el doble que el año anterior.

La nueva línea regular inaugurada ayer conecta la rada de Caneliñas con las de Liverpool, Bristol, Greenock y Dublín, y viene a sumarse a la puesta en marcha en 2018 , que facilita las relaciones de la comerciales del puerto de Ferrol, y por lo tanto de España, con otros países como Reino Unido, Alemania, Países Baixos, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Suecia, Noruega, Rusia y la zona del Báltico.

Francisco Conde destacó que esta nueva conexión comercial «supón unha gran noticia para a comarca de Ferrolterra e, en xeral, para toda Galicia ao ofrecer unha nova oportunidade para a internacionalización das empresas galegas, que poderán acceder a máis mercados a menor custo», añadiendo que es necesario seguir trabajando en esa línea y puso el ejemplo del programa Galicia Exporta Dixital.

Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó el hecho de que, a partir de ahora, «o tecido empresarial da zona pasa a contar cun servizo adicional e unha conexión co Reino Unido que lle facilitará as súas transaccións comerciais nun escenario marcado polo brexit».