O Parrulo no hará campaña de socios si hay limitación de aforo

La Voz de Galicia JOSE VALENCIA

Ferrol / La Voz 04/06/2020 09:27 h

O Parrulo ya prepara su cuarta temporada consecutiva en la Primera División de fútbol sala. Los ferrolanos, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, salen adelante con el apoyo de su gran afición. Tienen dos mil abonados, la media de afluencia a la gradas del pabellón de A Malata en sus partidos es de unos 2.500 aficionados y llenan cuando visitan Ferrol los mejores equipos de la categoría.

Esta temporada, con la anunciada limitación de aforo en los recintos deportivos, el club ferrolano podría ver mermado una de sus fuentes de ingresos. «Estamos preocupados -destaca Julio Martínez, el presidente del club- por el recorte en los aforos. Si la medida se mantiene en los próximos meses, hemos tomado la decisión de no hacer campaña de abonados. Tenemos 2.000 socios y la capacidad del pabellón de A Malata son 3.500 espectadores. Si solo se permute acceder al 30% del aforo, estamos hablando de poco más de mil aficionados. Es decir, apenas podríamos atender a la mitad de nuestros socios. Por lo tanto, hemos decidido, si no varía la disposición de las autoridades sanitarias y deportivas en este sentido, no hacer socios. Las entradas disponibles en cada partido las pondremos a la venta, dando preferencia a los abonados de la pasada temporada. Si antes del partido hay localidades sin vender, entonces sí que se pondrían a disposición del público. Además, a los abonados de la pasada campaña se las venderemos un 20% más baratas».

El menor perjuicio

Julio Martínez indica que con la actual situación, es la solución que han encontrado para no perjudicar a sus seguidores. «Para nosotros, los aficionados con fundamentales, ya que nos ayudan a cubrir una parte de los gastos de lo que cuesta mantener a este equipo en la máxima categoría. De momento, es la mejor solución, aunque no es la decisión definitiva. Estamos abiertos a iniciar la campaña si la situación mejora. En el caso de que hubiera campaña de abonados, también trataríamos de hacer una pequeña rebaja por los partidos que se han perdido de esta temporada que no pudo finalizar por el covid-19».

El presidente de O Parrulo también destaca que el club estudia la posibilidad de la instalación de gradas supletorias para mejorar la capacidad del pabellón de A Malata y que así puedan entrar más aficionados a los partido. «Tenemos que hablar con el Concello -destaca- ya que hace años había unas gradas que se instalaban a pie de pista y aumentaban la capacidad del pabellón de A Malata en medio millar de aficionados».

Pendientes del calendario

Los ingresos en las taquillas por la visita de los tres «grandes» clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Movistar Inter, Barcelona y ElPozo Murcia, al pabellón de A Malata, ayudan a cubrir una parte del presupuesto del histórico club de fútbol sala ferrolano. La visita de estos clubes, con gran prestigio y algunos de los mejores jugadores del fútbol sala nacional en sus filas, suele llenar hasta los topes las gradas del pabellón de A Malata.

Es por este motivo que la directiva ferrolana estará pendiente del sorteo del calendario, con la confianza de que alguno de estos tres clubes no toque en casa en las primeras jornadas de la competición.

«Estos tres partidos son especiales -destaca Julio Martínez- ya que solemos hacer día del club, es decir, que pagan socios y público. La taquilla en cada uno de estos encuentros se acercan a los 20.000 euros, que nos ayudan a hacer frente a los gastos de la temporada. Sin estos ingresos nos meteríamos en grandes dificultades para poder cubrir el presupuesto. Solo con estos tres encuentros conseguimos más dinero que sumados todos los ingresos por el resto de los partidos durante toda la temporada en casa. Solo espero que, si se mantiene la limitación en el aforo de A Malata, uno de estos tres clubes no nos toque en casa en las primeras jornadas».