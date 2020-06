El pleno apuesta por impulsar la energía eólica marina en Galicia

0

04/06/2020 23:04 h

El pleno de la corporación municipal ferrolana ha aprobado por unanimidad una declaración institucional destinada a «impulsar a explotación da enerxía eólica mariña en Galicia». En el texto del acuerdo se subraya que Ferrol dispone ya de una gran experiencia en el ámbito de la fabricación de componentes para el sector y «dunha cadea de valor consolidada en torno a empresas de referencia como Navantia e a súa área de turbinas». Durante la sesión, celebrada por vía telémática, los ediles acordaron instar al Gobierno central para que, de cara a la elaboración de los próximos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, analice «a situación das augas galegas en termos de cualificacións legais, condicións técnicas e demandas sectoriais, co obxectivo de valorar a instalación de parques eólicos off-shore, flotantes, que non afecten a áreas protexidas por mor do seu valor natural, que respecten os ecosistemas mariños e os bancos pesqueiros e que sexan compatibles coas actividades marítimas preexistentes». El acuerdo tomado en la sesión plenaria por el Ayuntamiento de Ferrol también prevé instar a la Xunta de Galicia, «de acordo coas súas competencias», a valorar «tanto este tipo de instalacións como a industria que as fabrica, apoiando proxectos de investigación das enerxías renovables vinculados á área de turbinas de Navantia, e sempre asegurando previamente a compatibilidade dos parques coas actividades marítimo pesqueiras e o respecto ao medio ambiente».