La Xunta reabre de forma permanente el paseo marítimo de A Malata

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 03/06/2020 17:49 h

La Consellería de Infraestruturas de la Xunta ha reabierto de forma permanente al tránsito de peatones el paseo marítimo de A Malata, en donde ejecuta una importante obra de saneamiento.

Con las restricciones de movilidad y de franjas horarias fijadas en la desescalada de las medidas impuestas por el covid-19, el Concello había pedido a este departamento que pudiese abrir a la circulación de peatones al menos durante los fines de semana. El Gobierno autonómico evidenció su buena voluntad y permitió el tránsito los fines de semana, medida que ahora se extiende de forma permanente, ya que el avance de los trabajos de saneamiento así lo permiten.

No obstante, desde el departamento que dirige Ethel Vázquez se aclara que el carril bici continuará cerrado a la circulación hasta que finalice la ejecución del colector general de las obras de saneamiento. Esta zona estará debidamente vallada y señalizada.

Según la previsión que maneja la consellería, «a posta en servizo planificada por fases, indica que antes do verán poderá conectarse ao sistema de saneamento o entorno da Cabana, co que a metade da enseada quedará libre de vertidos mentres se completan as obras na zona da Malata».