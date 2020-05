Todos los grupos respaldan que las terrazas no paguen tasas

0

Ferrol 28/05/2020

La corporación de Ferrol celebró este jueves un pleno a distancia, en versión telemática, aunque este modelo no impidió que la sesión se alargase hasta bien entrada la noche. Entre los primeros puntos del orden del día figuraba la ordenanza de las terrazas, que todos los grupos aprobaron de forma unánime. Así, el Concello bonificará las tasas a los hosteleros por sus mesas al aire libre del 14 de marzo hasta el 31 de agosto.

Los partidos también sumaron fuerzas para respaldar obras como en la galería de la Asociación de Veciños da Graña, en la calle Real Alta, o la reparación del aglomerado de la carretera Papoi-Mandiá y el de los caminos de Buil, Cruz y calle das Lousas.

Sin embargo, la propuesta de aprobación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente do Concello de Ferrol «como órgano de asistencia nos expedientes de contratación competencia do pleno da corporación, aprobouse cos votos a favor do PSOE, PP e FeC (23) e a abstención do BNG (2)», según los portavoces municipales.

La sesión también recordó a las doce víctimas mortales por violencia de género, que se produjeron entre el 1 de enero y el 5 de mayo.