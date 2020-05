El viento modera el retorno playero

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 25/05/2020 23:43 h

El de ayer no fue un día extraordinario de playa, ni mucho menos, aunque quizá hubiese más gente disfrutando del sol y el baño que cualquier otro año a estas alturas del mes de mayo. Y es que esta primera jornada de apertura de los arenales, tras más de dos meses de confinamiento por la pandemia del covid-19, había generado grandes expectativas entre los que están deseando reencontrarse con el litoral, que se vieron frustradas por un fuerte viento en zonas de mar abierto.

No obstante, hubo quien no se resistió a dejar pasar de largo la llegada a la fase 2 de la desescalada y buscó refugio entre las dunas de las playas de A Frouxeira y de Doniños, sobre todo. A la mayoría no se les podía ver, precisamente porque trataban de esquivar el viento, pero se sabe que estaban ahí porque en los aparcamientos había bastantes coches.

Pero otros optaron por disfrutar de esta primera jornada autorizada de playa en los arenales más protegidos de las rías. De hecho, a las de Ares y Seselle acudieron los más madrugadores, hasta el punto de que a las diez de la mañana ya había seis personas en la primera, dos de ellas bañándose, mientras que en la segunda tomaban el sol una docena más.

Por la tarde hubo más animación, según la información facilitada por la Policía Local de la villa, porque en ambas playas hubo bastantes bañistas, pero sin excesos, «lo normal a estas alturas del año», apuntaron, sin que se registrase ninguna incidencia.

En Cabanas, el arenal de A Magdalena fue utilizado por la mañana para los paseos y por la tarde también se animó con gente deseosa de darse el primer chapuzón de este año.

La playa urbana de Caranza, que en la época estival registra grandes aglomeraciones, estaba ayer bastante concurrida, sobre todo por los vecinos del populoso barrio ferrolano.

En cuanto al tramo de litoral abierto al Atlántico, Doniños también congregó a un buen número de bañistas, que se distribuyeron entre Outeiro y Penencia. La Policía Local de Ferrol patrulló por la zona y no hubo incidencias.

Las playas de Valdoviño, principalmente las de A Frouxeira y Meirás, estuvieron menos concurridas a causa del fuerte viento registrado en la zona y los bañistas también se distribuyeron por ambos arenales guardando grandes distancias entre los grupos, según informó la Policía Local, señalando que la afluencia de gente no se puede comparar con la del verano, pero sí hubo gente tomando el sol.

En definitiva, la jornada ventosa sirvió para que algunos se desquitasen de tantos días de confinamiento y, a modo de balance, los policías de los concellos costeros se mostraron satisfechos del buen comportamiento general de la población, ya que temían que, por las ganas que había de playa, pudieran surgir problemas.