Edusi Ría de Ferrol lanza un vídeo divulgativo sobre el proyecto

Ferrol 24/05/2020 16:53 h

La Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (Edusi) Ría de Ferrol, Cidade 2020 lanza un vídeo divulgativo en el que se recorre el área urbana de Ferrol y Narón: «Con imaxes da zona e distintas paisaxes da ría e o centro urbano, amósanse os distintos ámbitos de actuación da Edusi, para encarar o reto presentado conxuntamente por ambos concellos de converter a Ferrol e Narón en cidades máis sostibles e integradoras, cidades intelixentes, cidades accesibles e en consonancia coas necesidades da cidadanía», informan los promotores.

Modelo de ciudad

El principal objetivo del proyecto Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020 es «crear un modelo de cidade que aposte polo futuro, mediante a recuperación física, social, económica e medioambiental, promovendo actuacións dirixidas á mellora no acceso e uso das novas tecnoloxías, ao fomento do turismo, á rehabilitación do patrimonio histórico, cultural e natural, ao aumento da calidade de vida da cidadanía e á protección do medio ambiente».