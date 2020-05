La Escudería Siroco Team cancela el Rali Cidade de Narón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

Ferrol / La Voz 19/05/2020 12:39 h

La 33 edición del Rali de Narón, una de las mejores carreras del calendario gallego no se disputará este año. Los organizadores de la prueba, la Escudería Siroco Team, ha decidido suspenderlo por motivos de seguridad y prudencia ante la pandemia con el coronavirus. Aseguran que ahora mismo nadie puede confirmar cuándo y en que forma se retomarán las competiciones deportivas, señalan que no hay vacuna contra el coronavirus, que no quieren organizar una carrera que pueda provocar nuevos contagios, ya que asegura que las personas son su prioridad. Por último, también hay motivos económicos, ya que no quieren hipotecar la salud de la escudería endeudándose, ya que muchos de los pequeños negocios que apoyan pasan por un momento de crisis a consecuencia de estar más de dos meses cerrados por el estado de alarma.

En un comunicado público la escudería lamenta tener que haber tomado esta medida, aunque señala que es lo indicado. «Queremos dejar patente nuestro malestar por tener que tomar esta decisión tan poco deseada ya que teníamos mucho trabajo adelantado en el momento de la llegada del virus, pero nuestra máxima prioridad es la salud de todos, pues si eso nos falta, el número de personas que trabajan en la organización, participantes, asistencias mecánicas y aficionados, se vería muy reducido y sería difícil llevar a buen fin esta edición de la prueba, cuando en realidad debería de ser un evento de índole festiva».

Posteriormente señalan que su intención es la de llevar a cabo el 33 Rallye Cidade de Narón en el año 2021, una vez seamos conocedores en que circunstancias y con que medidas de seguridad debería realizarse.Además, solicitarán a la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, a la Diputación de A Coruña y al Concello de Narón, que las partidas económicas que iban a financiar parte de la prueba, sean destinadas a la lucha contra el Covid-19 en adquisición de material, o como ayuda a PYMES y Autónomos que hayan visto mermados sus ingresos, o bien como ayuda a las personas más desfavorecidas.

Por último, solicitarán a la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, a la Diputación de A Coruña y a la Federación Gallega de Automovilismo, que de cara a la edición de 2021, «no suframos ningún tipo de discriminación, ni se vean minorados los derechos adquiridos durante las 32 ediciones anteriores, que desarrollado de forma ininterrumpida».