El comité de Navantia Ferrol paraliza el miércoles la actividad por fallos en el protocolo contra el covid-19

Ferrol 19/05/2020 23:07 h

El comité de empresa de Navantia Ferrol ha acordado paralizar el miércoles la actividad en el astillero porque sostiene que se están incumpliendo algunos de los requisitos del protocolo de seguridad, como que no se puede respetar la distancia social en algunos emplazamientos. Los sindicatos reclamaron ayer a la dirección que redujese el número de empleados a la cifra existente el pasado viernes —en el turno de mañana había cerca de un millar de personas— lo que suponía reducir en 300 los que trabajaron ayer.

El comité, que realiza una inspección todas las mañanas, rechaza que se continúe reincorporando a más personal mientras que no se subsanen las deficiencias detectadas. La sección sindical de CC.OO. en Navantia Ferrol emitió un comunicado en el que afirmó que «non podemos asumir estes incrementos de persoal sen resolver as incidencias e problemas existentes, pois será o cumprimento de esas medidas os que den cabida a futuros incrementos de persoal dentro do estaleiro». La de la CGT también informó al respecto. «Sabemos que hai compañeiros/as que poden dicir que están a perder moitos cartos porque levan moito tempo nun ERE, pero non deberíamos aceptar que a presión económica nos obrigue ós traballadores a ter que traballar sen as condicións axeitadas», sostiene.

Navantia, por su parte, ha asegurado que cumple el protocolo que garantiza la seguridad de los trabajadores.