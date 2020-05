El sol despierta las ganas de terrazas en Ferrolterra

0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 16/05/2020 14:05 h

Solo un 5 % de los establecimientos de Ferrol y comarca se atrevieron a abrir sus terrazas esta semana dentro de la fase 1, según las estimaciones de la Asociación de Hostalería. Pero el buen tiempo del fin de semana despertó las ganas de tomarse algo al aire libre. Y por ello, los locales abiertos recibieron desde primera hora de esta mañana un goteo incesante de clientes en busca de recuperar un retazo de la vieja normalidad en forma de café o vermú con familiares y amigos.

En Ferrol, mientras los camareros servían sus bandejas, los clientes observaban cómo continúan las labores de desinfección emprendidas por el Concello en los elementos de la alameda. Las tazas de cafés vacías se retiraban con una mano en la calle Real mientras con la otra se empuñaba el vaporizador de desinfectante que rociaba la mesa recién usada. Y la botellas de gel hidroalcohólico convivían también con los vasos a punto de servirse en uno de los bares del paseo marítimo de Ares, donde los clientes disfrutaban de unas luminosas vistas sobre la playa urbana del municipio.

En Valdoviño hoy se suman tres negocios a los cinco abiertos esta semana, incluido uno en la playa de A Frouxeira y otro en la de Meirás.

Y pese a que por el momento se han producido problemas ni aglomeraciones, desde todos los ayuntamientos, especialmente los más turísticos, se hace un llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de las normas. Tanto Valdoviño como Ares tienen dispositivos especiales de control para evitar la llegada de foráneos que no lo hagan bajo uno de los supuestos avalados por el BOE. Así, la policía local aresana ha echado mano de las nuevas tecnologías y emplea una aplicación móvil para identificar DNI y matrículas. Esta mañana, el control se ha limitado a la vigilancia a pie por la playa de Ares y también la de Chanteiro, aunque por la tarde tenía previsto controlar también las carreteras. Y en Valdoviño los cuatro agentes locales se coordinan con la Guardia Civil para garantizar que se cumplen las normas en los puntos más conflictivos, especialmente las playas. Sobre todo después de que el pasado lunes, en el estreno de la fase 1, se detectase la presencia de prácticamente dos centenares de personas llegados de otros municipios infringiendo las restricciones establecidas. El alcalde, Alberto González, hace un llamamiento al civismo y prudencia: «Lo más importante es que todos los ciudadanos respeten las normas y las directrices y no quieran usar subterfugios para hacer lo que no deben», señaló.

Por su parte, el concejal de Seguridade de Ferrol, Germán Costoya, explicó que por el momento no se ha impuesto ninguna multa por incumplimientos en las terrazas, pese a que a principios de semana fueron numerosas las infracciones detectadas. Consciente de la confusión que existía, dice, en el sector, «la labor fue fásicamente didáctica e informativa, no sancionadora». Sin embargo, la situación se ha normalizado a lo largo de la semana, detalla, y asegura estar «razonablemente contento» con la respuesta de los vecinos ante esta «dura situación».

Multado un local por tirar restos de obra al contenedor

El número de denuncias roza en Ferrol las 400 por infracciones del confinamiento desde que se decretó el estado de alarma. Y esta semana la Policía Local denunció a un establecimiento hostelero del centro de la ciudad por depositar restos de una pequeña reforma en los contenedores de residuos orgánicos. La responsable del negocio aseugró que estaba realizando labores de limpieza de cara a una posible reapertura en los próximos días y negó que lo aparecido en los contenedores procediera de su local. Sin embargo, los agentes comprobaron que en la zona de mesas había maquinaria de bricolaje y observaron otras evidencias de tareas de mantenimiento. Tras una inspección de la basura tirada, encontraron recortes de madera sy otros fragmentos que coincidían con el mateiral de los bancos del establecimiento, así como botes de silicona, espuma de poliuretano, perfiles metácliso y cubos de plástico. Al lado, había utensilios de cocina desechados y una hoja plastificada con el nombre del negocio y el menú, por lo que ante estas evidencias se formuló la propuesta de sanción.

El Concello de Ferrol recuerda que el punto limpio ya está de nuevo abierto y que es allí donde deben depositarse los residuos procedentes de pequeñas obras.